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Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба

Рауль Хаджимба совершит рабочую поездку в Москву

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Президент Абхазии Рауль Хаджимба также посетит праздничное мероприятие, посвященное 100-летию Музыкального театра в Москве.

СУХУМ, 21 дек – Sputnik. Президент Абхазии Рауль Хаджимба проведет ряд рабочих встреч в Москве, сообщает пресс-служба главы государства в пятницу 21 декабря.

© Foto/ presidentofabkhazia
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Президент Абхазии также посетит праздничное мероприятие, посвященное 100-летию Московского академического Музыкального театра имени Константина Станиславского и Владимира Немировича-Данченко, по приглашению руководства театра, где выступит Народная артистка Абхазии и России Хибла Герзмава.

Последняя зарубежная рабочая поездка Рауля Хаджимба состоялась 21 ноября 2018 года в Сочи, где он встретился с президентом России Владимиром Путиным.

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В сентябре 2018 года глава Абхазии посетил Сирийскую Арабскую Республику. В ходе этого официального визита Рауль Хаджимба и Башар Асад подписали Договор о дружбе и сотрудничестве между странами.

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Теги:
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