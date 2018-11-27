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Банковская сфера, тюрьма и транспорт: Хаджимба рассказал о встрече с Путиным

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Президент Абхазии Рауль Хаджимба провел брифинг, посвященный встрече с президентом России Владимиром Путиным, во вторник 27 ноября.

На брифинге, посвященном встрече с Владимиром Путиным, президент Абхазии Рауль Хаджимба рассказал о темах, которые обсуждались.

Среди вопросов, которые обсудили главы государств, оказание помощи банковской сфере Абхазии, строительство новой тюрьмы, поддержка сельского хозяйства республики и другие значимые темы.

Президент Абхазии Рауль Хаджимба и президент России Владимир Путин встретились в Сочи 21 ноября. На встрече Рауль Хаджимба отметил, что российско-абхазские отношения носят особый, стратегический и союзнический характер.

Российский лидер отметил, что рад вновь встретиться с абхазским коллегой, чтобы в такой практически неформальной обстановке обсудить вопросы, которые сам глава Абхазии считает наиболее актуальными для развития двусторонних отношений.

Разговор союзников: кадры встречи президентов России и Абхазии в Сочи>>

Договорно-правовая база двустороннего сотрудничества включает более 100 двусторонних документов различного уровня, в том числе основополагающие, Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 17 сентября 2008 года и Договор о союзничестве и стратегическом партнерстве от 24 ноября 2014 года.

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