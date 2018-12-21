Квоты и правила: Кабмин Абхазии принял решения по добыче рыбы

О решениях Кабинета Министров Абхазии по добыче рыбы в осенне-зимнюю путину и о размерах платы за пользование водными биологическими ресурсами читайте в материале Sputnik Абхазия.

Бадрак Авидзба, Sputnik.

Утвердить квоты

На последнем в текущем году заседании Кабинета Министров Абхазии утвержден "Общий допустимый улов водных биологических ресурсов и рекомендуемых квот добычи в осенне-зимнюю путину 2018-2019 годов". Сам вопрос вызвал оживленное обсуждение.

Министр сельского хозяйства Абхазии Амиран Какалия сообщил, что в осенне-зимнюю путину 2018-2019 годов объем общего допустимого улова хамсы составляет 27 тысяч тонн. Также разрешено выловить ставриды 130 тонн, барабули – 100 тонн, шпрот – 350 тонн, кефали – 120 тонн, мерланга – 150 тонн, катрана – 5 тонн, камбалы – 10 тонн, скатов – 20 тонн, луфаря – 200 тонн, смарида – 150 и прочих видов – 25 тонн.

Председатель Госкомитета Абхазии по экологии и охране природы Савелий Читанава пояснил, как определяется общий допустимый улов.

"Он определяется на основе анализа предыдущих рыбных путин. Мы отправляем всю эту информацию в Институт экологии, а они в свою очередь обращаются в Азово-черноморское рыбное хозяйство, которое проводит анализ и прогноз на будущую путину", - сказал он.

По словам Читанава, в этом году квоты на допустимый улов немного увеличены. Он заметил, что, соблюдая правила вылова рыбы, удастся сохранить водные биологические ресурсы.

"Выбранные квоты существенно пополнят бюджет страны", - уверен он.

Премьер-министр Валерий Бганба напомнил, что в сравнении с прошлым годов квота на вылов хамсы увеличена, однако в предыдущие годы она составлял намного больше.

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"Это гораздо меньше, чем в позапрошлом году, если я не ошибаюсь было около 50 тысяч тонн, а в этом году мы говорим о 27 тысячах", - уточнил премьер.

Министр по курортам и туризму Автандил Гагрцкия напомнил, что ежегодно перед путиной в обществе возникают негативные настроения. Люди обеспокоены тем, что к водным биологическим запасам относятся нерационально. Он предложил создать общественный совет, чтобы информировать население о реальном положении дел.

"Люди думают, что у нас исчерпаны запасы. Я говорю об этом потому, что я когда-то окончил Калининградский университет рыбной промышленности и хозяйства, поэтому очень хорошо знаком с этой проблемой. У нас в Черном море запасов достаточно, но кому-то кажется, что их нет, нужно это показывать людям", - заявил Гарцкия.

Премьер-министр Валерий Бганба поддержал министра и сказал, что в специальный штаб, который будет создан в Минсельхозе, надо включить общественность, депутатов Парламента, депутатов местных органов власти.

Бганба отметил, что протесты общественности иногда были обоснованными.

"Например, в Гагре рыболовецкие суда приближаются к берегу гораздо ближе, чем положено по нашему постановлению - не ближе 500 метров, наверняка это есть и в других местах. Поэтому я призываю и Минсельхоз, и Госкомитет по экологии и охране природы усилить контроль. У МЧС есть катер, в конце концов, можно подъезжать к любому кораблю, можно вызвать на пристань, то есть нам надо усилить контроль, и обязательно с привлечением общественности", - подчеркнул премьер-министр.

Регулирование деятельности

Министры утвердили распоряжение "О мерах по регулированию рыбохозяйственной деятельности в осенне-зимнюю путину 2018-2019 годов".

Министр сельского хозяйства Абхазии Амиран Какалия доложил, что в Абхазии действует семь предприятий, занимающихся уловом и переработкой рыбы, и напомнил, что решением абхазо-российской комиссии по рыбному хозяйству российским рыбодобывающим предприятиям отведено 15% от общего лимита хамсы.

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"Мы в прошлом и позапрошлом году принимали аналогичную меру, то есть это постоянно присутствующая мера. Но в этом году появилась информация, что якобы мы не предоставляем российским партнерам доступ к этим недрам", - сказал Ардзинба.

Савелий Читанава пояснил, что вины абхазской стороны в этом нет.

"Но, к сожалению, российской стороной эта квота не выбирается, потому что российский флот на сегодня не способен добывать хамсу. Турецкие суда оснащены специальным орудием улова, которого нет у российского флота, поэтому квоту в 15% они заявляют, но ежегодно не выбирают", - подчеркнул глава Госкомитета.

Запрещен экспорт непереработанной рыбы.

"В связи с ограниченными водными биологическими ресурсами и дефицитом сырья для перерабатывающих предприятий запрещается в путину 2018-2019 года экспорт промысловой рыбы, свежей и охлажденной", - добавил он.

Министр сельского хозяйства сообщил, что задолженность иностранных рыбодобывающих предприятий перед Абхазией составляет 920 тысяч рублей. Премьер-министр Валерий Бганба уточнил, что речь идет о вывозе свежей рыбы, что в этом году запрещено.

Также запрещается привлечение к промыслу рыбы для обеспечения внутреннего рынка иностранных рыболовецких судов с пелагическими разноглубинными тралами. Помимо этого, недопустимо ловить рыбу в 500-метровой зоне от береговой линии повсеместно.

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Цена вопроса

Кабмин принял постановление "О плате за пользование водными биологическими ресурсами в осенне-зимнюю путину 2018-2019 годов в Республике Абхазия".

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Согласно постановлению, предприятия Абхазии должны платить 1800 рублей за одну тонну добытой хамсы, барабули – 16 тысяч 800 рублей, мерланга – 9 тысяч 500 рублей, шпрот – 1 тысячу 50 рублей, ставриды – 14 тысяч рублей, камбалы – 73 тысячи 500 рублей.

"Я хочу сказать, что плата принималась исходя из пояснительной записки службы Минсельхоза, который этим занимается. Кстати, они рекомендовали уменьшить плату, но мы посчитали, что та плата, которая есть сегодня, более или менее реальна. Были переговоры с ассоциацией рыбаков, они всегда за то, чтобы уменьшить плату, но все-таки оставили прошлогоднюю плату", - сказал премьер-министр Валерий Бганба.

Добыча кефали, катрана, скатов, горбыля, скарпены, бычков, луфаря, саргана, смариды, сельди, карася, песчанки и моллюсков будет стоить 16 тысяч 800 рублей за тонну.