Соломко об обвинении турецких рыбаков Росрыболовством в перелове хамсы: это рынок

Снижение запасов хамсы в Азово-Черноморском регионе произошло из-за объемных выловов этой рыбы турецким флотом у берегов Абхазии в 2014–2015 годах, сообщил Sputnik замруководителя Росрыболовства Василий Соколов.

"Никаких варварских способов вылова хамсы у берегов Абхазии применено не было. За этим следят несколько служб, в том числе и Институт по экологии Абхазии, и российская погранслужба. Турецкий флот промышлял в акватории Абхазии, вылавливал хамсу согласно установленным квотам. В 2014-2015 годы, согласно промысловой обстановке, квоты были увеличены, хамсы было много. В 2016-2017 годы хамсы не было, в прошлом году тоже самое было. К сожалению, россияне не отмечают, сколько хамсы ловят наши соседи турки напротив нас, сколько ловят грузины. Есть кошельковый биологический трал, который не опускается на дно моря, он работает в толще воды. В это время года хамса находится в толще воды, эта рыба не обитает на дне или наверху. Биологический трал не тянет за собой корабль, он рассыпает стадо хамсы, стягивает и после этого рыбу выкачивает насосами. Других методов нет. Как раз у россиян нет такого метода лова рыбы, поэтому они к нам за хамсой не приходят, хотя мы для них оставляем квоты, но они их никогда не осваивают", - сказал Соломко.

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По словам Соломко, в этом году в абхазской акватории допустимый улов хамсы будет в пределах 27 тысяч тонн.

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