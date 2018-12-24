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"Дрифтеров" из Абхазии задержала сочинская полиция

CC0
В Абхазии
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Местонахождение автохулиганов было уставлено сотрудниками полиции менее чем через сутки.

СУХУМ, 24 дек - Sputnik. Водители автомобилей из свадебного кортежа, устроившие на прошлой неделе гонки на автомобилях "Мерседес" и "Тойота" у Олимпийского парка Сочи, установлены и задержаны, сообщает пресс-служба УВД по городу Сочи.

Ими оказались 19-летний и 20-летний жители Абхазии. На молодых людей составлены административные протоколы за нарушение правил разметки, несоблюдение ПДД, использование не по праву значка "Инвалид".

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Протоколы направлены в суд. Нарушителям грозят штрафы или лишение водительских прав на срок от четырех до шести месяцев.

Теги:
дрифтинг


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