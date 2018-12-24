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Госстандарт Абхазии хочет получить доступ к "Черному списку" Роспотребнадзора

© Sputnik / Виталий Белоусов
В Абхазии
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В "Черный список" Роспотребнадзора входят поддельная и некачественная продукции, запрещенная к ввозу на территорию Российской Федерации.

СУХУМ, 24 дек – Sputnik. Госстандарт Абхазии планирует подписать соглашение с Роспотребнадзором и получить доступ к "Черному списку" запрещенной продукции на территории России, рассказал Sputnik начальник отдела потребительского надзора Госстандарта Абхазии Георгий Тарба.

"Мы хотим подписать соглашение с Роспотребнадзором, чтобы получить доступ к их "Черному списку" – это список той или иной запрещенной в России продукции от определенных производителей и позиций. Некоторые из них мы выявили даже в школьных и дошкольных учреждениях Абхазии", - отметил Тарба.

Он добавил, что в в ведомственном документе  Роспотребнадзора отражена продукция, которые не соответствуют нормам и есть перечень недобросовестных производителей. 

Тарба о ввозимых в Абхазию продуктах: просрочка и неправильные условия хранения>>

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Теги:
Госстандарт Абхазии, Роспотребнадзор


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