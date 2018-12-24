Праздничное расписание: как будет работать транспорт в Абхазии на Новый год

Время работы общественного транспорта в новогодние дни в Абхазии продлят, но не в каждом районе республики.

СУХУМ, 24 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Автобусы и троллейбусы в новогоднюю ночь будут ходить в Сухуме до трех часов ночи, сказала в интервью Sputnik начальник отдела по связям с общественностью администрации города Сухум Амина Хватыш.

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Маршрутные такси в столице Абхазии 31 декабря будут работать до 23:00.

"По маршруту Новый район-Рынок будут ездить два троллейбуса, по маршруту Маяк-Тхубун также будет два троллейбуса, и по маршруту Ж/Д-Рынок будет ездить один троллейбус", - рассказала Амина Хватыш.

Продлится работа общественного транспорта и в Гагре. Директор Дома культуры Гагрского района Венера Чагава рассказала, что в день проведения праздничных мероприятий 29-го декабря общественный транспорт будет ходить до полуночи. По ее словам, жители отдаленных от центра мест без труда смогут добраться домой после праздничной программы.

"Предусмотрена праздничная программа, будет фейерверк, то есть горожане могут допоздна находиться на площади у елки. Поэтому, для того, чтобы им было удобно добраться до дома, будет работать общественный транспорт, это автобусы и маршрутные такси. В основном люди передвигаются на личном транспорте, а те, у кого его нет, смогут воспользоваться транспортом общественным, есть также такси, услугами которого многие пользуются", - подчеркнула Венера Чагава.

Глава администрации Ткуарчалского района Аида Чачхалия сообщила, что в городе общественный транспорт представлен единственным автобусом."Главный новогодний концерт у нас уже состоялся 22 декабря, у новогодней елки празднования пройдут 30-го числа, а в новогоднюю ночь будет музыка, фейерверки, но нет необходимости в том, чтобы продлевать время работы автобуса", - сказала она.

В администрации Гудаутского района сообщили, что общественный транспорт не пользуется большим спросом у населения, однако в случае необходимости движение может быть продлено, сейчас движение завершается к 17:00.

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По словам, главы администрации Галского района Тимура Надарая, праздничные мероприятия будут проходить в Гале пять дней, начиная с 25 декабря, и жители района могут приезжать и уезжать на транспорте, который постоянно курсирует. Внутри города нет общественного транспорта, за исключением автобуса, который ходит на границу по реке Ингур.