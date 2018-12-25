Из огня и стекла: абхазский промысел новогодних игрушек

В одной из мастерских Сухума уже несколько лет в канун Нового года промышляют стеклянным хендмейдом. О том, как "выдуть" праздничное настроение и какие новогодние сюжеты популярны в Абхазии, читайте в материале Sputnik.

Асмат Цвижба, Sputnik.

Праздник из стекла

В столице Абхазии активно готовятся к Новому году. На улицах суета - все спешат купить самую пушистую елку и "одеть" ее по-особому. Магазины и рынки к этому давно подготовились. На витринах китайские и турецкие снежинки, шары, звездочки и прочие игрушки. Но есть в Абхазии и местный промысел.

Уже девять лет студия "Артель" изготавливает стеклянные елочные украшения. Но атмосфера цеха мало передает праздничное настроение. Все начинается с темного, сырого помещения стеклодува Дмитрия Даниулова. Уже пять лет в канун Нового года обычный отрезок стекла приобретает разные формы в его руках. Для этого ему нужна лишь пропановая горелка, ловкость рук и осторожность.

Первый шаг – мастер расплавляет кусок стекла, а затем осторожно выдувает из него форму. Температура горелки до 1000 градусов.

"Надо все делать осторожно, не спешить. В обратном случае стекло может треснуть или получится кривая форма, которую сложно будет исправить ", - объяснил мастер.

Готовые, но еще горячие шары должны охладиться. Затем стеклодув срезает основание шара и оставляет отверстие для будущего крепления игрушки. Весь процесс занимает не больше 20 минут. В день Даниулов делает более 50 игрушек.

© Sputnik / Томас Тхайцук Изготовление елочных игрушек

Новогодние шары мастер предпочитает делать из прозрачного стекла, чтобы затем дать волю для фантазии декораторам. Но среди его заготовок и цветные стеклянные игрушки. В основном это маленькие фигурки – сувениры.

"Вот тут есть маленькие собачки, лягушки из цветного стекла. Их мы продаем в основном летом и делаем в Афоне, прямо на глазах у отдыхающих. Им это очень нравится, и сувениры пользуются популярностью", - рассказал стеклодув.

Несмотря на то, что работа со стеклом опасная – можно обжечься или порезаться – Даниулов не страхует себя. Работает с огнем и стеклом голыми руками.

"Вначале, конечно, был мандраж, и руки тряслись, но уже шестой год пошел, и я могу делать всю эту работу с закрытыми глазами, на автомате. Бывает, что они ломаются в процессе, но все зависит от стекла", – добавил мастер.

© Sputnik / Томас Тхайцук Изготовление елочных игрушеке

Восток и блеск

Остывшие шары аккуратно доставляют к декораторам. Здесь девушки–художницы создают "настроение" и яркую новогоднюю историю. К прозрачным игрушкам добавляют блестки, краски и рисуют узоры.

"Но для начала шар нужно смазать клеящим веществом для рисунка. Затем уже посыпаем глиттером и ставим сохнуть. Сохнет он часа два-три. А после этого можно добавить еще один цвет и потом уже очистить от остатков", - объяснила художник Марина Гумба.

© Sputnik / Томас Тхайцук Изготовление елочных игрушек

Самые популярные "сюжеты" в Абхазии из года в год обычно не меняются. Это красные и золотые шары, а также восточные мотивы и самаркандские узоры, но из года в год самыми популярными остаются игрушки с детскими фотографиями. В этом мы убедились на месте.

Нателла Капба пришла в "Артель", чтобы заказать елочную игрушку с фотографией племянников.

"Мне кажется, это очень оригинальный подарок к Новому году. У детей останется память на всю жизнь, и мне приятно будет. Такая игрушка будет только у них", - сказала женщина.

Правда цена "памяти" немного смутила покупательницу, 500 рублей за один шар. По словам директора завода Даура Гумба, цены на игрушки действительно доступны не для всех покупателей. Самый дешевый шар обойдется в 250 рублей, а чтобы нарядить всю елку, придется раскошелиться.

CC0 Изготовление елочных игрушек

"Но это ведь ручная работа. От куска стекла до изящной игрушки процесс нелегкий. В России цены намного выше. Но есть у нас и постоянные клиенты, которые ежегодно заказывают эксклюзивную игрушку. Это как обычные люди, так и целые компании", - объяснил директор.

Среди востока и блесток в "Артеле" можно увидеть и минимализм. В основном это прозрачные игрушки с логотипом компаний и даже с национальной символикой. Такие "узоры" уже не рисуются вручную, а создаются на компьютере и печатаются на специальном принтере.

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Конечный этап – дизайнер надевает колпачок на шар и привязывает ленту. До покупателя игрушка дойдет уже в авторской упаковке.