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Абхазский паспорт

Хаджимба: значительная часть населения получила новые абхазские паспорта

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Пресс-конференция Рауля Хаджимба по итогам 2018 года (8)
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Ежегодная пресс-конференция президента Республики Абхазия состоялась во вторник 25 декабря.

СУХУМ, 25 дек - Sputnik, Бадрак Авидзба. Значительная часть населения, порядка 105 тысяч, получила паспорта, сказал президент Абхазии Рауль Хаджимба на ежегодной итоговой пресс-конференции во вторник 25 декабря, передает с места события корреспондент Sputnik.

Рауль Хаджимба
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Глава государства заметил, что оставшаяся часть населения до начала предвыборной кампании получит паспорта нового образца.

"Те нововведения, которые есть, изменили положение дел, я не могу сказать, что стало все хорошо, но процесс идет совершенно по-иному", - добавил он.

Рауль Хаджимба признал, что бывают случаи, когда гражданам Абхазии необоснованно отказывают в выдаче документа, и привел в пример трудности при получении паспорта Героем Абхазии Альбертом Тополяном.

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Всего в Абхазии около 140 тысяч владельцев внутренних абхазских паспортов. С 1 января 2019 года абхазские паспорта старого образца будут считаться недействительными.

Темы:
Пресс-конференция Рауля Хаджимба по итогам 2018 года (8)

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Теги:
Рауль Хаджимба


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