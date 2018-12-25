Хаджимба: значительная часть населения получила новые абхазские паспорта

СУХУМ, 25 дек - Sputnik, Бадрак Авидзба. Значительная часть населения, порядка 105 тысяч, получила паспорта, сказал президент Абхазии Рауль Хаджимба на ежегодной итоговой пресс-конференции во вторник 25 декабря, передает с места события корреспондент Sputnik.

© Sputnik / Томас Тхайцук Хаджимба рассказал о главном достижении на посту президента

Глава государства заметил, что оставшаяся часть населения до начала предвыборной кампании получит паспорта нового образца.

"Те нововведения, которые есть, изменили положение дел, я не могу сказать, что стало все хорошо, но процесс идет совершенно по-иному", - добавил он.

Рауль Хаджимба признал, что бывают случаи, когда гражданам Абхазии необоснованно отказывают в выдаче документа, и привел в пример трудности при получении паспорта Героем Абхазии Альбертом Тополяном.

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Всего в Абхазии около 140 тысяч владельцев внутренних абхазских паспортов. С 1 января 2019 года абхазские паспорта старого образца будут считаться недействительными.