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Итоговая пресс-конференция президента Абхазии Рауля Хаджимба

Хаджимба о коррупции в Абхазии: никогда не исчезнет

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Пресс-конференция Рауля Хаджимба по итогам 2018 года (8)
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Президент Абхазии Рауль Хаджимба ответил на вопросы журналистов в ходе итоговой пресс-конференции во вторник 25 декабря.

СУХУМ, 25 дек - Sputnik, Бадри Есиава. Коррупция в Абхазии не исчезнет, ее только можно минимизировать, сказал на итоговой пресс-конференции президент Абхазии Рауль Хаджимба во вторник 25 декабря, передает с места события корреспондент Sputnik.

"Коррупция не исчезла и никогда, я думаю, не исчезнет. Нужно ее по мере возможности минимизировать", - отметил президент, отвечая на вопрос журналистов о том, как обстоит ситуация с коррупцией в Абхазии и какая ведется работа по борьбе с ней.

В качестве примера этому глава государства напомнил журналистам о делах, которые были, по его словам, "похоронены" в прокуратуре. Проблему с коррупцией, подчеркнул он, необходимо решать усилиями всех представителей государственной власти.

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Хаджимба также прокомментировал предложения о внесении поправок в законодательство страны, связанные с противодействием коррупции, которые все чаще звучат в последние годы.

"Сколько лет мы говорим о декларации  доходов? Парламент пусть примет, я подпишу. Лежат эти проекты и законы", - сказал Хаджимба.

Президент с сожалением отметил, что не нашли продвижения проекты законов о Госслужбе и о борьбе с организованной преступностью, направленные в Народное Собрание республики.

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Глава государства уверен, что декларирование тех или иных решений не принесет пользу, их нужно выполнять. Более того, считает Хаджимба, те люди, которые говорят об этом негативном явлении в стране, должны сами проявлять открытость к обществу.

Темы:
Пресс-конференция Рауля Хаджимба по итогам 2018 года (8)

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Теги:
Коррупция, Рауль Хаджимба


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