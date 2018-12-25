Непростой год: президент Абхазии подвел экономические итоги 2018 года

СУХУМ, 25 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Президент Абхазии Рауль Хаджимба на ежегодной итоговой пресс-конференции, оценивая экономические достижения, сказал, что год выдался непростым, при этом наблюдается рост производства в республике.

"Были объективные и субъективные факторы, влияющие на эту ситуацию. Внешнеторговый оборот Абхазии по сравнению с прошлым годом вырос почти на полтора миллиарда рублей. Если говорить об импорте, то он увеличился на 177 миллионов и составил более миллиарда", - сказал Хаджимба.

Затронул президент и тему энергетики. Государство пытается изменить положение дел в этой области, сказал Хаджимба и напомнил, что 20 декабря открылась воссозданная Сухумская ГЭС.

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"Но этого недостаточно для того, чтобы говорить о том, что задача в этой части решена. Очень много работ предстоит для того, чтобы реанимировать наши перепадные станции. Есть желающие начать эти работы, главное, нам не нужно бояться и политизировать эти вопросы", - подчеркнул глава государства.

Президент напомнил, что в Абхазии есть четыре перепадные станции, которые могли бы стать дополнением в энергетике республики.

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Бюджет собственных доходов страны достигает пяти миллиардов рублей, но при правильной постановке вопроса и более жесткого администрирования эта сумма могла бы достичь 8-9 миллиардов, подчеркнул президент.