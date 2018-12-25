Определены объемы инвестиций России в Абхазию на 2019-2022 годы

Во вторник в Москве прошло семнадцатое заседание Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Абхазия.

СУХУМ, 25 дек — Sputnik. Министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев заявил, что Россия уже определила параметры Инвестиционной программы в Абхазию на 2019-2022 годы, их осталось согласовать с абхазской стороной, что может произойти уже в среду, передает РИА Новости.

"Цифры уже есть, предварительно согласованные, но мы должны сесть с абхазскими партнерами, по всем цифрам пройтись, по всем нюансам. Сегодня будут утверждаться. Будет встреча в узком формате, потом расширенная часть", — сказал Чеботарев.

Министр отказался озвучить точные данные о размере российских инвестиций в Абхазию по этой программе. "Пока еще это не обсуждено с нашими абхазскими партнерами, мы не можем это озвучивать. Но параметры уже есть", — заявил он. По словам министра, во вторник на Межправительственной комиссии будут обсуждаться параметры программы на 2019-2022 годы.

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"Мы подводим итоги 2017-2018 года, рассматриваем программу на 2019-2022 годы. Но это в перспективе, потому что мы смотрим вперед. Мы получаем информацию от наших абхазских партнеров, что они хотят увидеть. Они есть, эти цифры, и они немаленькие. Так что мы смотрим до 2022 года на перспективу", — рассказал глава министерства.

В заседании Межправкомиссии примут участие заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко, премьер-министр Республики Абхазия Валерий Бганба, министр России по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев, представители администрации президента России, члены российской и абхазской частей комиссии.

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Как сообщили в пресс-службе Минкавказа, в повестку заседания вынесены вопросы, связанные с оказанием текущей финансовой помощи Абхазии в целях ее социально-экономического развития в 2018 году, реализацией Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию республики на 2017-2019 годы и утверждением подходов к формированию Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2020-2022 годы.