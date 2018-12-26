Право на выстрел: особенности применения оружия милицией Абхазии

О том, в каких ситуациях сотрудники правоохранительных органов Абхазии имеют право открывать огонь, что говорят инструкции и как бывает в жизни, пытался разобраться корреспондент Sputnik.

Бадри Есиава, Sputnik

Шаткое положение

Стрелок Антон ловко забрался на качающуюся платформу и принял позицию - ноги на ширине плеч, стопы параллельно друг к другу, колени немного согнуты. Инструктор "Абхазского стрелкового клуба" рассказал, как правильно стрелять из неустойчивого положения по движущейся мишени.

"Правая рука плотно берет оружие, а левая – накрывает открытое пространство рукояти под углом 120 градусов, большой палец выставлен вперед. Примерно 65% усилий по удержанию пистолета берет на себя левая рука. Правая – работает на спуск курка", - комментирует Антон, после нескольких секунд прицеливания стреляет в картонный "маятник". В яблочко.

При выполнении подобного упражнения необходимо учесть амплитуду колебания цели и неустойчивой платформы. Для того чтобы минимизировать шансы на промах, стрелок гасит покачивание собственным телом, удерживая правильную стойку. Все равно это смоделированные, почти идеальные условия.

В реальности вести прицельную стрельбу из движущихся на высокой скорости объектов, таких как автомобиль, намного сложнее. Здесь надо учитывать дополнительные факторы - более высокие колебания и непредсказуемые, к примеру, сильный ветер дует в лицо.

Антон уверен, что попытка остановить на ходу транспорт стрельбой по колесам - мера отчаянная.

"До принятия решения об открытии огня надо учесть местность, где это может произойти и нужно оценить уровень опасности для окружающих. Надо сто раз подумать, прежде чем открывать огонь – это очень крайняя мера. Тем более если у стреляющего нет достаточной подготовки", - считает инструктор.

Профессиональный стрелок добавил, что во время погони лучше останавливать автомобиль другим транспортным средством, прижать или столкнуть его в обочину.

По закону и на практике

В законе Республики Абхазия "О милиции" четко прописано, что сотрудник правоохранительных органов имеет право применять оружие, в частности, для защиты граждан, отражения нападения на него самого, для освобождения заложников, пресечения побега и задержания нарушителя. В любом случае милиционер обязан произвести предупредительный выстрел в воздух.

Сотрудникам запрещается применять оружие в отношении инвалидов, несовершеннолетних - исключением может стать вооруженное сопротивление со стороны подростка. Нельзя открывать огонь при большом скоплении людей, которые от этого могут пострадать.

Теория и регламент – это одно, но в жизни ситуации бывают разные, и ко всему быть готовым нельзя, говорит бывший сотрудник одного из силовых ведомств страны, пожелавший не разглашать свое имя, но мы назовем его Алхасом. При этом он подчеркнул, что высокая боевая подготовка минимизирует вероятность принятия неправильного решения.

"Чаще всего задержание преступника происходит не спонтанно. Сотрудники заранее готовятся к этому, проводят оперативную работу, собирают информацию об объекте, и это дает понимание, насколько он опасен. Оперативники могут по нескольку часов сидеть в машине в жару и ждать объект. Это, конечно, тоже накладывает отпечаток на физическое и психологическое состояние сотрудников. Вот почему нужна хорошая подготовка. Человек должен быть выносливым", - рассказал бывший оперативник.

Чем больше времени сотрудник правоохранительных органов отводит боевой подготовке, когда моделируются внештатные ситуации, тем проще ему будет ориентироваться в реальных условиях.

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Он признался, что в работе, к счастью, ему применять оружие не приходилось, но расчехлять кобуру и угрожать пистолетом, он был вынужден не раз. В большинстве случаев достаточно и этого, чтобы сломить волю нарушителя, так как даже у отъявленного преступника срабатывает инстинкт самосохранения.

"Оружие применяется в тех случаях, когда вам, вашим коллегам или же окружающим грозит опасность. Если нарушитель безоружен или же он его (оружие - ред.) не вытащил, то можно использовать физическую силу. Применять свое оружие без острой необходимости будет противозаконно. Надо понимать, кого вы арестовываете – обычного хулигана или рецидивиста, который уже совершил убийство", - считает Алхас.

В ситуациях, когда необходимо остановить транспорт, водитель которого не подчинился требованиям милиции, Алхас считает, что в первую очередь надо сделать все, чтобы заблокировать автомобиль. Это можно сделать с помощью другого транспорта или спецсредствами, например, дорожными "ежами". И вот если это не помогло, то сотрудник вынужден открыть огонь по колесам.

"Сперва должны быть использованы все другие средства, прежде чем вы произведете выстрел. Опять-таки это нежелательно делать, так как может привести к неприятным последствиям. С другой стороны, если упустить нарушителя, который, вероятно, пребывает в состоянии повышенной эмоциональности, он может создать аварийную ситуацию на дороге, из-за чего могут пострадать невинные люди. На самом деле, это большая дилемма для сотрудников принять то или иное решение в подобных ситуациях", - утверждает Алхас.