Омбудсмен Абхазии дала оценку инциденту со стрельбой в Тамыше

Сотрудники Очамчырского РОВД применили оружие после того, как водитель не подчинился требованию остановиться на посту ГАИ в селе Тамыш 11 декабря 2018 года.

СУХУМ, 26 дек– Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов не имели права открывать огонь по движущемуся автомобилю, говорится в заявлении Уполномоченного по правам человека в Абхазии Асиды Шакрыл.

Сотрудники уголовного розыска, по мнению Шакрыл, подвергли серьезному и неоправданному риску жизнь водителя, пассажиров и других участников дорожного движения, применив автоматическое оружие.

"Статья 13 закона Республики Абхазия "О милиции" содержит исчерпывающий перечень обстоятельств, при которых сотрудники органов внутренних дел могут применить огнестрельное оружие. Следует подчеркнуть, что в соответствии с данной статьей, представители правоохранительных органов не имели права стрелять по движущемуся автомобилю с целью остановить его движение", - говорится в заявлении омбудсмена.

Согласно сообщениям в СМИ, сотрудники РОВД выстрелами в шины автомобиля пытались остановить его. Однако хорошо известно, обращает внимание Шакрыл на обстоятельства инцидента, что стрельба, осуществляемая из движущегося транспортного средства, сложна и опасна, поскольку прицелиться в таких условиях чрезвычайно сложно, поэтому пуля попала не в колеса, а в салон автомобиля.

Она призвала министра внутренних дел Абхазии Гарри Аршба отреагировать на случившееся. Вместе с тем в целях предотвращения нарушения прав человека и повышения ответственности представителей правоохранительных органов, считает Шакрыл, необходимо установить и внедрить эффективные процедуры разбирательства подобных происшествий для привлечения к ответственности лиц, причастных к использованию огнестрельного автоматического оружия в ненадлежащих обстоятельствах.

Милиционеры в Абхазии при задержании обстреляли автомобиль: ранен пассажир

11 декабря 2018 года сотрудники отделения уголовного розыска Очамчырского РОВД во время проведения оперативно-розыскных мероприятий применили огнестрельное автоматическое оружие при попытке остановить преследуемый автомобиль ВАЗ-2114. В результате стрельбы был ранен пассажир автомобиля.