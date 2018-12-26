Елка соблазна: как не разориться на детском празднике

О том, какая новогодняя атмосфера царит у главной елки страны на площади Свободы в Сухуме, какие аттракционы радуют детей и сколько все это стоит, читайте в материале Sputnik Абхазия.

Бадрак Авидзба, Sputnik.

Хочется всего

Уже у входа в парк Свободы в Сухуме в глазах рябит от праздничных огней. Иллюминация повсюду. Из подъехавшей машины спешно выходят Снегурочка и Дед Мороз. Следуем за ними. На площади музыка и детский гвалт. Чтобы пробраться к главной елке страны надо пробраться через "лес" аттракционов. Все танцует, качается и прыгает. Здесь же предлагают различные новогодние лакомства. Устоять невозможно. Хочется всего, сразу и побольше.

Многое бесплатно: можно сфотографироваться на троне со Снежной королевой, скатиться с горки, прокатиться на качелях и порезвиться под выступление артистов.

Когда праздник достигает кульминации, в дело вступают Дед Мороз и Снегурочка. Здесь уже новая порция веселых розыгрышей и конкурсов.

"Здесь все очень красиво, как в сказке, детям очень нравится, они любят бегать вокруг елки, резвиться, светящиеся звезды их тоже очень привлекают", - сказала мать двоих детей Ольга.

Для тех, кто все же умудрился замерзнуть, есть небольшой костер.

Сколько стоит праздник

Теперь о платной части. Например, прокат электромашинки обойдется в 80 рублей за 5 минут, но чаще родители берут на 10 минут и платят соответственно 160 рублей.

© Sputnik / Сария Кварацхелия Елочный круговорот: откуда в Абхазии новогодние деревья

"Мы летом работали на берегу, и в летнее время брали 100 рублей за 5 минут, сначала мы и здесь столько же брали, но кому-то это не понравилось, потом мы решили снизить цены", - сказал предприниматель Рустам Ашуба.

Поездка на новогоднем паровозике обойдется в 100 рублей. В путь можно взять сахарную вату за 50 рублей, а попкорн за 60 рублей. Казалось бы, цены невеликие, однако некоторые родители, особенно многодетные, сетуют, что один такой выход вытягивает из семейного бюджета до полутора тысяч рублей. Дети очень просят, и им трудно отказать.

Психолог Анжела Ладария считает, что ребенка надо приучить делать выбор и принимать отказ.

"В момент нахождения на месте, где продают различные игрушки или что-то другое, что интересно ребенку, отказать ему невозможно. Это длительный воспитательный процесс, например, если я всегда говорила "хочу!" и получала, и вдруг я прихожу в гости, и мне говорят "нет", то мне непонятно, почему "нет", - говорит психолог.

Как только ребенок начинает осознавать происходящее, и у него появляется речь, надо приучать его к слову "нет", - подчеркнула Ладария.

"Если, к примеру, вы знаете, что не можете сразу купить чупа-чупс, сникерс и твикс, а только что-то одно из этого, то об этом ребенку надо сказать не в магазине, а раньше. Он до этого должен понимать слово "нет", - объяснила психолог.

Как сохранить елку

Отказывать ребенку можно не только из финансовых соображений. Ребенок должен быть приучен к ограничениям в процессе воспитания, уверена психолог.