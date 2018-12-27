Более 400 объектов размещения туристов зарегистрировано в Абхазии

По данным Министерства по курортам и туризму, количество туристических маршрутов в Абхазии ежегодно увеличивается.

СУХУМ, 26 дек – Sputnik, Асмат Цвижба. В 2018 году Министерство по курортам и туризму зарегистрировало в Абхазии 426 объекта размещения туристов, рассказал в интервью радио Sputnik министр по курорту и туризму республики Автандил Гарцкия.

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В указанных объектах было зафиксировано 25 000 мест для размещения туристов. По словам министра, количество туробъектов ежегодно увеличивается.

"Мы видим, что многие граждане страны берут землю для строительства туристических объектов. По нашим данным, ближайшие 2-3 года будут строиться еще около 50-60 объектов. Это хорошо, потому что вокруг этих объектов будет строиться и другая инфраструктура – кафе, магазины. Это будет привлекать туристов", - добавил Гарцкия.

Увеличивается и количество туристических маршрутов. В 2018 году, по данным Министерства по курортам и туризму, в Абхазии установлено 25 объектов туристического посещения.

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По словам Гарцкия, каждый год предприниматели обращаются к государству с инициативой открытия новых маршрутов в Абхазии. Задача Министерства по курортам и туризму – проверка предложенных маршрутов на безопасность и дальнейшее сотрудничество с предпринимателями, отметил министр.