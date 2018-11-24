Ахба об итогах турфорума в Cочи: удалось заинтересовать российских коллег

СУХУМ, 24 ноя – Sputnik, Асмат Цвижба. Министерство по курортам и туризму Абхазии организовало ознакомительную поездку по туристическим объектам республики для туроператоров форума SIFT в Сочи, рассказал в эфире радио Sputnik заместитель министра по курортам и туризму республики Астамур Ахба.

© Sputnik Константин Грецов Миллион туристов и проблема с сервисом: подведены итоги курсезона 2018 года

"В этом году нам удалось привезти представителей нескольких туроператоров, мы показали им некоторые достопримечательности и гостиницы в западной части Абхазии, а также организовали поездку в село Дурипш, где познакомили гостей с национальным абхазским застольем. Гостей форума заинтересовали туробъекты страны. Мы надеемся, что это поспособствует нашим взаимоотношениям в дальнейшем", - сказал замминистра.

По словам Ахба, подобные поездки повышают привлекательность Абхазии как туристического направления. Главная задача – расширить и улучшить качество рекламной кампании туристических объектов в Абхазии, уверен он.

"Для этого мы должны организовать туристический фестиваль в Абхазии, это мы также обсуждали с коллегами вчера. Надеемся, что вскоре эта идея реализуется. То есть, чтобы мы привезли российских туроператоров на нашу площадку, организовывали им пресс-туры, знакомили с достопримечательностями. Вот это и есть наша цель", - объяснил он.

Одной из главных тем обсуждения туроператоров на форуме стал детский туризм и перспективы его развития в России.

"Мы обсудили с российскими коллегами, перспективы сотрудничества Абхазии и России в сфере детского туризма, а также поинтересовались, какие стандарты и документы требуются для его организации", - сказал Ахба.

На форуме в Сочи удалось достичь не только практических решений, но также получить теоретический опыт и найти решения некоторых проблем, актуальных для Абхазии. В ходе переговоров туроператоры затронули проблему фальшивых путевок.

"В этом году мы столкнулись с тем, что недобросовестные компании продавали путевки в несуществующие гостиницы Абхазии. Во время обсуждения данной проблемы с коллегами, мы пришли к выводу о том, что необходимо ввести новый электронный формат путевок, в котором будут указаны все данные о поездке и месте пребывания туриста" – рассказал замминистра.

В Сочинском форуме приняла участие и представитель нескольких гостиничных комплексов в Гагре Елена Клименко. Подобные туристические форумы помогают не только познакомиться с конкурентами, но и показать свои возможности, отметила она.

"Принимать участие в подобного рода мероприятиях, конечно, необходимо. Быть может, не все могут это себе позволить, но можно объединяться с партнерами, как правило, на каждый объект размещения есть свой турист. Мы хотим показать, что мы открыты для каждого, что с нами можно сотрудничать, можно работать", — добавила Клименко.

Клименко о туристическом форуме в Сочи: хотим показать, что с Абхазией можно сотрудничать



Туристский форум Сочи SIFT – главная деловая площадка по внутреннему и въездному туризму в России, которая объединяет туроператоров, турагентов и представителей власти в сфере туризма и культуры. Мероприятие объединяет несколько форматов - выставочную экспозицию, деловую и практическую часть.