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Отдых в Абхазии

Ахба об итогах турфорума в Cочи: удалось заинтересовать российских коллег

© Sputnik / Томас Тхайцук
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Международный туристский форум SIFT проходил в Сочи с 17 по 23 ноября.

СУХУМ, 24 ноя – Sputnik, Асмат Цвижба. Министерство по курортам и туризму Абхазии организовало ознакомительную поездку по туристическим объектам республики для туроператоров форума SIFT в Сочи, рассказал в эфире радио Sputnik заместитель министра по курортам и туризму республики Астамур Ахба.

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"В этом году нам удалось привезти представителей нескольких туроператоров, мы показали им некоторые достопримечательности и гостиницы в западной части Абхазии,  а также организовали поездку в село Дурипш, где познакомили гостей с национальным абхазским застольем. Гостей форума заинтересовали туробъекты страны. Мы надеемся, что это поспособствует нашим взаимоотношениям в дальнейшем", - сказал замминистра.

По словам Ахба, подобные поездки повышают привлекательность Абхазии как туристического направления. Главная задача – расширить и улучшить качество рекламной кампании туристических объектов в Абхазии, уверен он.

"Для этого мы должны организовать туристический фестиваль в Абхазии, это мы также обсуждали с коллегами вчера. Надеемся, что вскоре эта идея реализуется. То есть, чтобы мы привезли российских туроператоров на нашу площадку, организовывали им пресс-туры, знакомили с достопримечательностями. Вот это и есть наша цель", - объяснил он.

Одной из главных тем обсуждения туроператоров на форуме стал детский туризм и перспективы его развития в России.

"Мы обсудили с  российскими коллегами, перспективы сотрудничества Абхазии и России в сфере детского туризма, а также поинтересовались, какие стандарты и документы требуются для его организации", - сказал Ахба.

На форуме в Сочи удалось достичь не только практических решений, но также получить теоретический опыт и найти решения некоторых проблем, актуальных  для Абхазии. В ходе переговоров туроператоры затронули проблему фальшивых путевок.

"В этом году мы столкнулись с тем, что недобросовестные компании продавали путевки в несуществующие гостиницы Абхазии. Во время обсуждения данной проблемы с коллегами, мы пришли к выводу о том, что необходимо ввести новый электронный формат путевок, в котором будут указаны все данные о поездке и месте пребывания туриста" – рассказал замминистра.

В Сочинском форуме приняла участие и представитель нескольких гостиничных комплексов в Гагре Елена Клименко. Подобные туристические форумы помогают не только познакомиться с конкурентами, но и показать свои возможности, отметила она.

"Принимать участие в подобного рода мероприятиях, конечно, необходимо. Быть может, не все могут это себе позволить, но можно объединяться с партнерами, как правило, на каждый объект размещения есть свой турист. Мы хотим показать, что мы открыты для каждого, что с нами можно сотрудничать, можно работать", — добавила Клименко.

Клименко о туристическом форуме в Сочи: хотим показать, что с Абхазией можно сотрудничать

Туристский форум Сочи SIFT – главная деловая площадка по внутреннему и въездному туризму в России, которая объединяет туроператоров, турагентов  и представителей власти в сфере туризма и культуры. Мероприятие объединяет несколько форматов - выставочную экспозицию, деловую и практическую часть.

Теги:
Абхазия, Сочи, туризм


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