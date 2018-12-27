Праздник без "волшебства": на Новый год снега в Абхазии не ожидается

Абхазские метеорологи сообщают, что в новогоднюю ночь в республике будет дождь, возможно, дождь со снегом.

СУХУМ, 26 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. В новогоднюю ночь снега в Абхазии не ожидается, сказала главный метеоролог Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы Лариса Ахба.

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"27 и 28 декабря в республике возможны дождь со снегом, но снегопада не будет, - добавила она. - Выпадение снега можно ждать только в предгорье и в горной местности".

"Море очень теплое, его температура в два раза выше, чем на суше, и поэтому море пока не дает выпасть снегу. Все хотят, чтобы на Новый год был снег, но такого мы не видим", - подчеркнула метеоролог.

В предновогодние дни температура воздуха будет немного выше, чем в данный момент.

"Потому что теплые температурные фронты идут с юга через море, а холод - с севера, но оттуда наша территория защищается горами, поэтому такого сильного влияния, как это есть, например, в Крыму, у нас быть не может", - сообщила Ахба.

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Поэтому ожидать, что в равнинной части Абхазии в Новый год пойдет снег, не стоит, говорит главный метеоролог республики.