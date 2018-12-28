Винодел о новогоднем напитке: не стоит пить шампанское по абхазским меркам

СУХУМ, 27 дек – Sputnik. Неотъемлемый атрибут Нового года – шампанское, готовится по традиционным технологиям в Абхазии, сказал главный винодел компании "Вина и воды Абхазии" Валерий Авидзба.

При этом винодел отметил, что на абхазском застолье принято употреблять немало алкоголя, однако, в случае с шампанским, следует дозировать количество. По рекомендации Авидзба, не стоит употреблять более трех бокалов игристого напитка, так как большое количество газов может быть вредным для организма.

"За абхазским столом поднимают немало стаканов вина, но шампанского пить следует не так много", - говорит он.

Винодел заметил, что в преддверии больших праздников реализация шампанского увеличивается, особенно потребность в этом напитке возрастает на новогодние праздники.

В 2017 году компания "Вина и воды Абхазии" реализовала 500 тысяч бутылок шампанского, а в 2018 году было выпущено и продано в Абхазии и России миллион 200 тысяч бутылок.

"Я работаю в виноделии 54 года, в советские времена много реализовывали портвейн и водку, то есть крепкие напитки. Сейчас мы больше выпускаем не такие крепкие напитки, например вина "Лыхны", "Псоу", "Апсны" и шампанское, спрос на которое только увеличивается", - подчеркнул Авидзба.

По словам главного винодела, на будущий год есть заказ на поставку в Россию одного миллиона 800 тысяч бутылок шампанского.

"Это очень много для нас, и конечно мы рады. Шампанское на заводе производится по классическим технологиям, недавно мы были в Краснодаре и в Москве на конкурсах где наше шампанское было признано лучшим", - сказал винодел.

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Бутылки для абхазского шампанского привозят из Ростовской области и Северного Кавказа, пробки приобретают в Португалии, а этикетки производятся в Москве. В Абхазии выпускаются, сухое, полусухое и розовое шампанское, рассказал Валерий Авидзба.