"Ашана" об итогах года: удалось собрать на один миллион больше

Всего на лечение подопечных фонда в 2018 году было собрано более девяти миллионов рублей.

СУХУМ, 28 дек – Sputnik, Асмат Цвижба. В 2018 году Культурно-благотворительный фонд "Ашана" оказал помощь в лечении 26 тяжелобольным детям, рассказала Sputnik директор фонда Мактина Джинджолия.

Всего на лечение детей в клиниках России, Хорватии, Турции и Италии было собрано более девяти миллионов рублей. По словам Джинджолия, показатели превышают цифры прошлого года. В 2017 году фонду удалось собрать более восьми миллионов рублей и отправить на лечение 23 подопечных.

"И таких результатов удалось достигнуть, несмотря на то, что многие говорят, что людям нелегко живется. Как бы то ни было, они все равно поддерживают благотворительность, потому что понимают, насколько важно поддерживать семьи, у которых есть проблемы. На мой взгляд, их стимулирует то, что они видят плоды своего труда", - добавила она.

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В 2018 году фонд "Ашана" открыл новое направление по внешним связям, проект "От сердца к сердцу". Главная задача проекта – заинтересовать в благотворительности соотечественников, проживающих за пределами Абхазии. Первыми новую акцию поддержал детский хореографический ансамбль "Гагрипш", который провел благотворительный концерт в Москве и передал "эстафету" детскому ансамблю "Шаратын".

Еще одним важным достижением, по словам Джинджолия, стала возможность вносить пожертвования он-лайн, на сайте фонда с помощью криптовалюты.

Традиционно конец года "Ашана" отмечает новогодней акцией "Стань Дедом Морозом". Ежегодно дети "Ашана" присылают им видеообращения или письма с новогодними пожеланиями. В основном дети просят игрушки, куклы, конструкторы, домашних животных, есть и простые заказы – сладости и конфеты.

"Неравнодушные люди, которые видят эти обращения, откликаются. Хочу отметить, что ни один обратившийся ребенок за все это время не остался без подарков. Хочу поблагодарить всех, кто не остался в стороне. Все дети ждут новогоднего волшебства, но больные дети ждут его особенно", - сказала Джинджолия.

Новогодние подарки от культурно-благотворительного фонда "Ашана" в 2018 году получат 50 подопечных. В 2019 году фонд планирует установить контакты с зарубежными клиниками и запустить новые благотворительные акции, отметила директор.

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