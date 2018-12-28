Парламент Абхазии принял Республиканский бюджет на 2019 год

Заседание Народного Собрания - Парламента Абхазии, на котором депутаты приняли Республиканский бюджет на 2019 год, состоялось в пятницу 28 декабря.

СУХУМ, 28 дек - Sputnik, Бадрак Авидзба. Народное Собрание Абхазии приняло во втором и окончательном чтении законопроект "О республиканском бюджете Абхазии на 2019 год" на заседании в пятницу 28 декабря.

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Проект Республиканского бюджета Абхазии на 2019 год представила председатель комитета Народного Собрания – Парламента Абхазии по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Натали Смыр.

По ее словам, проект закона неоднократно обсуждался на заседании комитета в разрезе администраторов дохода и распорядителей.

Она напомнила, что в первом чтении депутаты приняли бюджет на 2019 год, прогнозный показатель доходов которого был установлен в сумме 7 миллиардов 575 миллионов рублей, расходов - 7 миллиардов 696 миллионов рублей. Дефицит составляет 121 миллион рублей.

"Проект бюджета был представлен около двух месяцев назад, каждый день заседал комитет. Естественно мы обсуждали все вопросы, поэтому комитет вынес свое видение и свои замечания по данному проекту. Комитет посчитал нужным внести изменения в Республиканский бюджет на 2019 год с учетом замечаний, представленных Контрольной палатой", - сказала Смыр.

Согласно внесенным изменениям Государственный бюджет на 2019 год с учетом изменений по доходам составил 9 миллиардов, 735 миллионов, 376 тысяч рублей и по расходам - 9 миллиардов 841 миллион, 127 тысяч рублей. Дефицит составил 105 миллионов 750 тысяч рублей.

"Соответственно изменился Республиканский бюджет, по доходам он составил 7 миллиардов 630 миллионов 239 тысяч рублей. По расходам – 7 миллиардов 730 миллионов рублей, дефицит сократился и составил 100 миллионов 750 тысяч рублей. Относительно проекта закона, принятого в первом чтении, доходная часть Государственного бюджета изменилась на 60 миллионов рублей", - отметила депутат.

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В том числе доход Республиканского бюджета – 55 миллионов рублей, доходы местного бюджета, в частности Очамчырского района, увеличились на пять миллионов.

"Расходная часть Государственного бюджета изменится на 44 миллиона 553 тысячи рублей, в том числе расход Республиканского бюджета - на 34 миллиона 553 тысячи рублей", - подчеркнула она.

В проекте бюджета, принятого Парламентом в первом чтении, прогнозируемые доходы государства в 2019 году составят 9 миллиардов 675 миллионов рублей, расходы - на 144 миллиона рублей больше. В сравнении с 2018 годом, доходы государства в 2019 году увеличатся на 174 миллиона рублей, а прогнозируемое увеличение собственных доходов составит 56 миллионов рублей.

Председатель комитета по бюджету, кредитным организациям Натали Смыр рассказала, за счет чего увеличится бюджет.

"Это доходы в виде прибыли, приходящейся на доли складочных капиталов организаций и дивидендов по акциям, принадлежащим Республике Абхазия, это 30 миллионов рублей. Это доходы от РУП "Абхазтоп", - сообщила она.

Также Натали Смыр рассказала, что Государственный таможенный комитет согласился с предложениями депутатов, которые предоставят дополнительные 20 миллионов рублей за счет увеличения НДС на товары, ввозимые на территорию Абхазии.

От перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, Рицинский национальный парк внесет пять миллионов рублей. Кроме того, доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности администрации Очамчырского района, составят пять миллионов рублей.

Расходная часть Государственного бюджета изменится за счет увеличения финансирования расходов по следующим направлениям: Парламент – 4 миллиона 747 тысяч рублей, Контрольная палата - 2 миллиона 624 тысячи, Государственное архивное управление - 1 миллион 565 тысяч, Аппарат уполномоченного по правам человека – 1 миллион 729 тысяч, Минздрав – 2 миллиона 500 тысяч, Абхазский драмтеатр - 2 миллиона 100 тысяч, Русский драмтеатр - 1 миллион 100 тысяч, Госфилармония – 687 тысяч, проведение мероприятий Минкультом – 1 миллион 500 тысяч, "Абхазфильм" – 1 миллион рублей, на кинофестиваль, который пройдет в Москве, будет выделен 1 миллион 500 тысяч рублей.

Госкомитет по физкультуре и спорту получит 9 миллионов 500 тысяч рублей, Натали Смыр заметила, что в сравнении с 2018 годом есть небольшое увеличение бюджета, которое пойдет на строительство двух детских площадок, и 500 тысяч рублей на строительство памятника олимпийской медалистки Саиды Гумба. Увеличение расходов города Сухум составит пять миллионов рублей, и увеличение расходов города Очамчыра - пять миллионов рублей.

"При внесении изменений в закон об акцизе дефицит бюджета в разы уменьшается, в связи с этим данные изменения будут способствовать увеличению бюджета еще на 30 миллионов рублей. Если мы говорили об увеличении в 60 миллионов, то плюс 30 - будет 90 миллионов", - говорит Смыр.

В связи с увеличением республиканского бюджета было предложено увеличить бюджет благотворительного фонда "Азхара" на 10 миллионов рублей.