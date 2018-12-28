Новогодний подарок: фонд "Апсны" передал инвалидам Абхазии коляски

СУХУМ, 28 дек – Sputnik, Сария Кварацхелия. Фонд "Апсны" передал новые инвалидные коляски подопечным Ассоциации инвалидов Абхазии в пятницу 28 декабря.

© Fotolia / Peter Atkins Сомнительные расходы: почему инвалидам Абхазии нужно "расстаться"

Инвалидные коляски фонд закупил за счет средств швейцарца, проживающего в Абхазии, Манфреда Петрича. Меценат узнал о проблеме людей с ограниченными возможностями от председателя "Инва-содействие" Алхаса Тхагушева и решил помочь им.

© Sputnik / Передача инвалидных колясок

"Алхас Тхагушев сказал мне, что в Абхазии много людей, которые нуждаются в колясках. Мне было приятно помочь и профинансировать эти 16 колясок, которые мы импортировали из Европы. Это рождественский подарок для многих людей", – рассказал Манфред Петрич.

Всего меценат приобрел 16 колясок на девять тысяч евро. Сумму Петрич называет скромной, и все же он убежден, что именно на этом нельзя экономить.

© Sputnik / Передача инвалидных колясок

"Сумма небольшая, нужно еще больше. Насколько вы знаете, коляски хорошего качества, не дешевые. Они должны быть стабильные и долго служить", - добавил Петрич.

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Председатель ассоциации "Инва-содействие" Алхас Тхагушев отметил, что инвалидов не так часто встретишь на улице именно потому, что у них нет возможности передвигаться.

"К сожалению, какой-то системной государственной поддержки мы не имеем уже 20 с лишним лет. Но пока мы, благодаря таким людям, как Манфред, имеем возможность купить людям с ограниченными возможностями коляски. Эта проблема такая хитрая. Инвалидов не видно в городе, и потому думают, что их нет. Они живут, не показываясь обществу не потому, что не хотят, а потому, что просто нет такой возможности. Сегодня мы делаем очередной шажок, чтобы мы жили нормальной жизнью", – сказал Тхагушев.

Подарки от мецената Манфреда Петрича на месте раздали людям с ограниченными возможностями.