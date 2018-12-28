Свадьбы, дети и новый статус: как Министерство по репатриации провело год

О том, как изменилось министерство по репатриации за 2018 год, как живут потомки махаджиров на исторической родине, с какими проблемами они сталкиваются в Абхазии, рассказал на пресс-конференции по итогам года министр по репатриации Беслан Дбар в пятницу 28 декабря.

Сария Кварацхелия, Sputnik

На пресс-конференции по итогам 2018 года в пресс-центре Sputnik Абхазия министр по репатриации Беслан Дбар рассказал о своем визите в Турцию и Иорданию – странах, где проживают абхазские соотечественники.

Сначала абхазская делегация прибыла в город Амман, где она встретилась с представителями абхазского культурного центра, а также с черкесской организацией.

"Встреча продолжалась более двух часов. Было много вопросов по политике, экономике и культуре Абхазии. Здесь особо нужно отметить то, что черкесская диаспора в Иордании имеет свою адыгейскую школу. Я в качестве эксперимента предложил открыть при школе абхазский класс. Теперь с сентября там будет работать абхазский класс", – рассказал Дбар.

Абхазская делегация посетила и Стамбул, где обсуждался бизнес-проект по особой экономической зоне в Галском районе, что, по словам министра, очень важно для республики. Беслан Дбар отметил, что участников дискуссии очень заинтересовал проект.

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В рамках рабочего "тура" планировалась и поездка в Сирию, но из-за обострения военной ситуации в стране визит сорвался.

"Но в январе мы обязательно проведем встречу с нашими сирийскими соотечественниками", – отметил Дбар.

От комитета к министерству

В мае 2018 года комитет по репатриации был реорганизован в министерство. На сегодняшний день вся нормативная база ведомства перестроена под статус министерства.

"А то, что касается инициативы депутата Леонида Чамагуа по реорганизации Министерства по репатриации в Министерство по репатриации и демографии, я думаю, что это имеет рациональное зерно. Демография напрямую связана с репатриацией. Возвращение соотечественников на свою историческую родину – это вопрос демографии", – считает Беслан Дбар.

В качестве аргумента Дбар привел данные по бракосочетанию среди репатриантов. За 2018 год абхазы, вернувшиеся на историческую родину, заключили 17 браков, также в семьях репатриантов родилось 25 детей.

"Мы учредили пособие. При рождении первого ребенка мы семье выплачиваем 30 тысяч рублей, при рождении второго – 40 и при рождении третьего – 50 тысяч рублей", – отметил Дбар.

Самым сложным вопросом министр по репатриации назвал социальную адаптацию соотечественников, возвращающихся в Абхазию.

"Мы должны понять, что Турция, Сирия, Иордания – известные страны с капиталистической экономической системой. Любая репатриация связана со стрессом. Нужно вливаться в новую среду, находить новых друзей. Это связано с определенными трудностями. Но при министерстве создан новый отдел по адаптации. Любой репатриант может адаптироваться в течение года", – добавил Дбар.

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