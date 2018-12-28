Выдача паспортов и видов на жительство останется за МВД Абхазии до 2020 года

Абхазские паспорта старого образца станут не действительными с 1 января 2019 года.

СУХУМ, 28 дек – Sputnik, Бадри Есиава. Права на выдачу паспортов и вида на жительства сохранены за МВД Абхазии до 31 декабря 2020 года, такое решение приняли депутаты Парламента республики в пятницу 28 декабря.

С предложением о внесении изменений в закон "О правовом положении иностранных граждан и порядке их выезда, въезда в Абхазию" выступил представитель главы государства в Народном Собрании Дмитрий Шамба.

© Sputnik / Томас Тхайцук Старые на новые: как проходит обмен абхазских паспортов

По его словам, принятый в 2015 году закон, предусматривал передачу этих функций от МВД Абхазии к Государственной миграционной службе. Ранее предполагалось, что этой произойдет с 1 января 2019 года.

"Процесс паспортизации еще не завершен и в данный период передать полномочия от одного органа к другому, считаем нецелесообразным", - пояснил Шамба.

Он проинформировал, что к концу декабря 2018 года МВД Абхазии принято 117 800 заявлений, выдано 94 686 паспортов, на рассмотрении находятся 12 980 обращений.

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Всего в Абхазии около 140 тысяч владельцев внутренних абхазских паспортов. Выдача новых документов началась в 2016 году.