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Парламент отложил внедрение видеозаписи судебных заседаний

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В Абхазии
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Изменения в "Конституционный закон о судебной власти", предусматривающее видеопротоколирование и электронное распределение дел, был принят в 2016 году и должен был вступить в силу с 1 января 2019 года.

СУХУМ, 28 дек – Sputnik, Бадри Есиава. Практики ведения видеозаписей в судах Абхазии и электронное распределение дел отложены на полгода решением депутатов Парламента республики в пятницу 28 декабря.

С этой инициативой в Народное собрание обратилась председатель Верховного суда Абхазии Манана Делба, которая просила отложить внести эти изменения в "Конституционный закон о судебной власти" на год. Причиной она назвала нехватку финансирования.

"Вызвано это тем, что не было произведено в должном объеме финансирование, и мы не смогли закупить оборудование. Оплачен программный продукт в размере шести миллионов рублей, а стоит он восемь миллионов. Оборудование планировали закупить на 14 миллионов, однако, в этом году деньги не поступили. Соответственно, закон не может вступить в силу 1 января 2019 года", - рассказала Делба.

© Sputnik /
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Более того, некоторые районные суды не отремонтированы. Например, в Гудаутском районном суде нет зала заседания, все еще не введено в эксплуатацию новое здание. Ремонты необходимы также в Галском и Сухумском районных судах. Из-за нехватки финансирования не получается подготовить сотрудников, которые будут пользоваться новым оборудованием, добавила она.

Депутаты Парламента поинтересовались у министра финансов Абхазии Джансуха Нанба, почему возникли такие проблемы. Он объяснил, что вопрос реализации этой нормы закона, помимо финансирования, содержит в себе ряд других организационных вопросов, связанных с капремонтом зданий судов, системой программного обеспечения и с оборудованием.

Парламентарий Лаша Ашуба высказал мнение о том, что введение такой практики будет полезным для судебной системы страны и видит в этом необходимость.

"Ничего страшного не произойдет, если эти средства выделят из президентского фонда или правительства, что ускорит процедуру и будет соответствовать президентскому сроку и заявлениям. Надеюсь на то, что вопрос ведения прямых видеотрансляций с заседаний Парламента, тоже не затянется", - подчеркнул Ашуба.

Конституционный суд Абхазии – орган судебной власти, призванный защищать Конституцию, а также обеспечивать ее исполнение и соответствие ей других нормативно-правовых актов.

© Sputnik / Томас Тхайцук
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30 апреля 2014 года в Конституцию Республики Абхазия были внесены поправки, предусматривающие учреждение Конституционного суда. До этого функции конституционного контроля находились в компетенции Верховного суда Абхазии.

В соответствии с законодательством Абхазии судьи Конституционного суда должны быть не моложе 40 лет и иметь 15-летний опыт работы. Судьи Конституционного суда утверждаются Парламентом по представлению президента сроком на 15 лет.

Конституционный суд Абхазии состоит из пяти судей — Нурия Тания, Рауля Пантия, Дианы Пилия, Людмилы Ходжашвили и Алисы Бигвава, избранных на должность Народным Собранием по представлению президента Абхазии.

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Теги:
Народное собрание Абхазии


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