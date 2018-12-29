Получить патент: где, когда и зачем

Принятый депутатами Парламента на итоговом заседании весенней сессии закон "О патентной системе налогообложения" вступает в силу с 1 января 2019 года. Власти уверены, что введение патентной системы будет способствовать более эффективному администрированию налога.

О том, какие изменения принесет новая система налогооблажения и на кого она будет распространяться, читайте в материале корреспондента Sputnik Абхазия Астанды Ардзинба.

За патент: закон о патентной системе налогообложения принят в Парламенте>>

Патентная система налогообложения представляет собой специальный налоговый режим для физических лиц и индивидуальных предпринимателей, который они могут применять наряду с иными системами налогообложения.

Она предполагает уплату налога авансом, когда в подтверждение факта уплаты налогов предпринимателю выдается документ - патент, который действует в течение определенного времени. При этом придерживаться патентной системы могут только физлица и ИП, для юридических лиц этот спецрежим не предусмотрен.

Патентная система применяется в отношении отдельных видов бытовых услуг, розничной торговли и услуг общественного питания.

Закон Республики Абхазия "О патентной системе налогообложения">>

© Sputnik / Томас Тхайцук Дело в ставке: закон о патентной системе разделил депутатов Парламента

В перечень допустимых видов деятельности входят 15 наименований, в том числе оказание некоторых бытовых и автотранспортных услуг, ветеринарных услуг, создание произведений живописи, услуги по обучению и репетиторству, производство и реализация кулинарных изделий и другие.

Отмечается также, что при применении патентной системы налогообложения физические лица и индивидуальные предприниматели не вправе привлекать наемных работников.

Патент можно получить на срок от одного до 12 месяцев, но в пределах одного календарного года.

Переход на патентную систему не является добровольным, в законе прописано, что все налогоплательщики, которые признаются плательщиками налога с применением патентной системы налогообложения, обязаны встать на учет в налоговых органах по месту осуществления деятельности и получить патент.

Главным преимуществом патентной системы считается освобождение от уплаты некоторых налогов и, как следствие, снижение налоговой нагрузки на ИП. Согласно принятому закону, приобретение патента заменит уплату подоходного налога, налога на добавленную стоимость и страховых взносов и платежей во внебюджетные социальные фонды.

Другие плюсы этой системы — сравнительно невысокая стоимость патента, возможность выбора приемлемого срока его действия, возможность приобретения нескольких патентов и отсутствие необходимости сдачи отчетности.

В принятом законе также прописан порядок и условия применения патентной системы налогообложения. В частности отмечается, что индивидуальный предприниматель или физическое лицо лично подает заявление на получение патента в налоговый орган по месту осуществления деятельности. В течение пяти дней ему должны выдать патент либо уведомить об отказе. Причин для отказа в выдаче патента несколько, в том числе наличие задолженности по налоговым платежам.

Размер налогового платежа рассчитывается по определенной формуле - S = B*N*M*K.

S размер налогового платежа, уплачиваемого налогоплательщиком B базовая ставка платежа за один месяц (Приложение 1 Закона) N значение физического показателя, влияющего на доходность предпринимательской деятельности, осуществляемой налогоплательщиком (Приложение 1 Закона) М количество месяцев К корректирующий коэффициент (Приложение 2 Закона)

Помимо базовой ставки платежа за один месяц, в формуле также учитывается значение физического показателя (N), влияющего на доходность предпринимательской деятельности, а также так называемый корректирующий коэффициент (K) – совокупность факторов, влияющих на результат предпринимательской деятельности.

Это может быть близость бизнеса к морю, к примеру. Корректирующий коэффициент также зависит от района, где ведется бизнес. Например, для районов восточной Абхазии он снижен. Если патент берется на долгий период времени, коэффициент понижается — за один месяц работы предприниматель заплатит больше, чем за каждый из трех месяцев работы. В итоге коэффициент налогообложения за патент, взятый на 12 месяцев деятельности, будет составлять 0,5%.

Закон определяет распределение налоговых поступлений при патентной системе налогообложения.

в местный бюджет 85% во внебюджетные социальные фонды, в том числе: 15% 12% - в Пенсионный фонд Республики Абхазия 1% - в Фонд социального страхования и охраны труда Республики Абхазия 1% - в Фонд репатриации Республики Абхазия 1% - в Фонд обязательного медицинского страхования Республики Абхазия

Законопроект о патентной системе рассматривали вкупе с внесением изменений в закон о спецналоге на отдельные виды деятельности. Дело в том, что некоторые виды предпринимательской деятельности были вычленены из проекта о патентной системе налогообложения. На них будет распространяться специальный налог в форме фиксированных платежей. Эти платежи не будут зависеть от фактического оборота товаров, работ или услуг. Закон о внесении изменений в закон "О системе налогооблажения в виде специального налога на отдельные виды деятельности" также вступает в силу 1 января 2019 года.