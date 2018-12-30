Бегом в новый год: Денис Саманба начал забег длиной в 50 километров

О том, как Денис Саманба решил пробежать новогодний супер-марафон, почему ему не удалось преодолеть дистанцию в костюме Деда Мороза и кто пришел его поддержать, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Абхазский спортсмен-любитель Денис Саманба решил провести предновогодний забег Сухум-Новый Афон-Сухум. Сначала он планировал преодолеть дистанцию в костюме Деда Мороза, как это делается во многих странах мира. Но в самый последний момент от этой идеи пришлось отказаться. Причину Денис озвучивать журналистам не стал. Но в соцсетях отметил, что "даже, если надеть шапочку (Деда Мороза – прим.), то этим можно оскорбить отдельных людей".

© Фото : предоставлено Денисом Саманба Автостоп абхазского путешественника: как я стала поклонницей Дениса Саманба

"Была дополнительная цель пробежать сегодня в костюме Деда Мороза или хотя бы в шапочке, чтобы поднять настроение и себе, и окружающим. Это новогодняя традиция в разных странах, я хотел бы поспособствовать ее развитию и в Абхазии, но в силу определенных обстоятельств в этом году не получится", – объяснил Саманба.

Несмотря на это, Денис не падает духом. Он обещает в следующем году вместе с командой Sport Apsny организовать массовый старт и пригласить всех желающих.

Новый предел

Легкой атлетикой Денис начал заниматься всего три месяца назад. Но он уже успел преодолеть немало дистанций. За последний месяц он уже пробежал более 350 километров.

© Sputnik Илона Хварцкия Вегетарианец Денис Саманба: я не принимаю протеины или витамины

Маршрут Дениса Саманба: сухумские башенные часы - новоафонское приморский парк. Спортсмен-любитель бежит вдоль республиканской трассы – опасный участок, практически без обочин. Но это не пугает Дениса, даже несмотря на легкое недомогание, которое он испытывает уже несколько дней. Главная его цель – пробежать. Тем более 50 километров – новый предел для Дениса. Ранее он пробегал марафон только в 42 километра.

"Главная задумка пробежать 50 километров без остановок, желательно быстро. С трудом представляю, что будет на обратном пути, - признается он. – Возможно, передо мной встанет стена, в беге есть такое понятие, когда ты понимаешь, что хочешь бежать дальше, но не можешь. Останавливаются все системы организма. На марафоне этот момент наступает примерно на 35 километре. Но все зависит от подготовленности спортсмена".

Шоколадный батончик для энергии

Перед стартом Денис провел легкую разминку. 50 километров – большая дистанция, которая отбирает много энергии. Спортсмен себя поддерживает бутылкой воды и двумя шоколадными батончиками.

"Этих запасов мне хватит, наверное, до Нового Афона. Там куплю себе аналогичный комплект. И на обратном пути у въезда в Сухум в магазинчике куплю баночку пепси. Пепси – такая шоковая мера для спортсменов дальних дистанций, как продукт который быстро усваивается и дает силы мышцам, которые уже отключаются", - пояснил Саманба.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Facebook Twitter Whatsapp Viber Telegram Скачать видео Скопировать ссылку Получить код © Sputnik Забег Дениса Саманба на дистанцию в 50 километров

К продуктам питания Дениса добавились еще две палочки твикса от восьмилетней Маруси, которая пришла поддержать друга.

Маруся познакомилась с Денисом случайно на прогулке, когда однажды вышла кататься на роликах.

"Когда у меня какие-то представления, я каждый раз его приглашаю. Сегодня я решила поддержать его. Он все сможет! 25 километров он смог пробежать, 42 километра тоже пробежал, а 50 не сможет? Я желаю Денису удачи!" – добавила Маруся.

© Sputnik / Илона Хварцкия Дениса и Маруся

После недолгой разминки Денис настроил фитнес-гаджет и начал забег. Время, как признался спортсмен, для него не имеет значение. Но все же с дистанцией он планирует управиться за пять часов.