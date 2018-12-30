Новогодний переполох: Cухумский рынок накануне праздника

О том, как жители и гости столицы готовятся к Новому году, об ажиотаже на Центральном рынке в Сухуме, что люди покупают к новогоднему столу, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Любая новогодняя история традиционно начинается с рынка. Если быть точнее, с парковки. Сотни жителей Абхазии на машинах устремились к столичному рынку. Даже в восемь утра 30 декабря места на парковке невозможно было найти.

Ажиотаж на рынке в Сухуме уже больше недели, но такого количества людей, как сегодня, еще не было, рассказывают продавцы. Из-за большого числа покупателей невозможно не ощущать приближение праздника, призналась продавщица овощей Соня Минасян.

"Людей много, грех жаловаться. Многие поздно закупаются на праздники, потому что получили пенсии и зарплаты поздно. А чтобы купить продукты, нужно иметь денюжку. А эти деньги зависят от работы, от пенсии", – объяснила продавщица.

В порядке важности

Больше всего народа на рынке живых "продуктов". Без мяса сложно себе представить любое торжество в Абхазии. Как известно, спрос рождает предложение. На рынке десятки продавцов предлагают живых кур, индюшек, уток, кроликов, поросят.

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"Мы продаем поросят. Люди приходят, покупают, кто на мясо, кто на выращивание. В этом году перед Новым годом свиньи очень популярны. Наверное, потому что нас ждет год свиньи. Стоят поросята от полутора тысяч. Все зависит от веса", – рассказала продавщица Вика.

Но даже символ нового года не смог затмить популярность кур. Живые абхазские птицы, выращенные в селах, буквально "улетают" с прилавков.

Меньше всего за день до Нового года спрос на елки. Практически все любители зеленой красавицы успели приобрести и нарядить ее. Продавец живых елок на сухумском рынке Анатолий перед Новым годом привез из Краснодара 300 елок. За день до праздника осталось лишь 20 зеленых деревьев. Все остальное предприниматель уже успел продать.

"Ажиотаж был вчера и позавчера. То, что вы видите сегодня – это остатки. Люди берут елки, им нравятся. И цены не дорогие – от тысячи до полутора тысяч рублей", – признался он.

© Sputnik / Илона Хварцкия Работа сухумского рынка 30 декабря 2018

Продуктовая корзина

Люди проходят ряды, осматриваются, пытаются найти самые лучшие фрукты и овощи. Продуктовая корзина же, как признается Людмила, особо не отличается от того, что она покупает в обычные дни. Все те же овощи, фрукты, сахар, мука, консервы, мясо и сыр. Только в два раза больше.

"Это все-таки праздник, люди друг к другу ходят в гости. Мы тоже ждем гостей. Традиционно, конечно, приготовим оливье и национальные блюда. Купили шампанское. Раньше брали Советское, но последние три года покупаем наше, абхазское", – поделилась планами на праздник жительница Сухума Людмила.

К Новому году многие в Абхазии покупают новый веник, чтобы вымести из дома все невзгоды уходящего года. Людмила также приобрела этот важный символ праздника.

"Надеюсь, предстоящий год будет удачный и счастливый для всех жителей Абхазии. Самое главное, чтобы было здоровье и, конечно, повысилась зарплаты. Та зарплата, на которую мы живем, смехотворная. Мы еле сводим концы с концами", – добавила жительница Сухума Людмила.

© Sputnik / Илона Хварцкия Работа сухумского рынка 30 декабря 2018

На Сухумском рынке можно встретить не только местных жителей, но и гостей столицы, которые приехали встречать Новый год в Абхазию. Одни из них Альберт и Юлия из Воронежа. Супружеская пара уже восемь лет подряд приезжают в Абхазию летом. Сейчас же они решили отдохнуть в республике зимой.

"Впервые приехали Новый год встретить в Абхазии, потому что захотелось тепла, необычного Нового года. Здесь солнце, зеленая травка, а у нас уже -14, снег, холод. Остановились в Кындыге недалеко от горячего источника", – рассказал Альберт.

Больше всего туристов удивил рынок, который они называли сказкой. Цены здесь резко отличаются от воронежских.

"Как же без абхазских мандаринов? Даже Роскачество признало их самыми сочными из импортных. Здесь они дешевые и вкусные, подделок точно быть не может. У нас же пока они преодолеют расстояние 1200 километров, дорожают в пути в разы", – добавила Юлия.

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Каким будет праздничный стол, туристы затруднились ответить. Все зависит от того, что предложат в гостинице, где они остановились. Но одно они точно знают – будут мандарины, лимоны и абхазское шампанское.