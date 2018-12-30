"Новогодний" забег Дениса Саманба завершился раньше запланированного времени

Спортсмен-любитель из Сухума стартовал в 11:10 и преодолел дистанцию Сухум-Новый Афон-Сухум за четыре часа 30 минут.

СУХУМ, 30 дек - Sputnik, Сария Кварацхелия. Спортсмен-любитель из Сухума Денис Саманба преодолел дистанцию в 50 километров раньше запланированных пяти часов.

"Только что я финишировал. Пока еще не сверял данные фитнес-гаджета, но пробежал примерно за четыре часа 30 минут. Я очень доволен временем, хотя, мог быстрее. Видимо, не получилось из-за того, что на днях приболел", - признался он.

Саманба отметил, что все автомобилисты, которые встречались ему по пути позитивно восприняли его акцию, многие сигналили в знак поддержки, кто-то даже останавливался и снимал бегуна на видео.

Сейчас спортсмен чувствует себя хорошо, настроение праздничное. После небольшой передышки он планирует выйти на набережную Сухума и прогуляться.

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На достигнутом Денис Саманба планирует не останавливаться. В 2019 году он поставил себе новую цель - пробежать более длинную дистанцию.