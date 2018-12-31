Ацаа Бабаду: я - настоящий

Уже совсем скоро настанет новый 2019 год, за несколько часов до этого в Sputnik Абхазия заглянул абхазский Дед мороз – Аҵаа Бабаду.

СУХУМ, 31 дек – Sputnik. Главный персонаж Нового года Аҵаа Бабаду рассказал, что готовится к празднику очень долго и дарить веселое настроение детям для него самое лучшее из дел в течение всего года.

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Аҵаа Бабаду говорит, что еще за несколько дней до Нового года он со своей Астыпха (абхазская Снегурочка - ред.) провели много утренников, на которых поздравляли детей с наступающим праздником.

"Нас везде ждут с большим нетерпением, нам рассказывают стишки, мы с ними вместе веселимся, поем. Одним словом, готовимся к Новому году. Для детей наш приход уже праздник, и многие взрослые вспоминают то время, когда были маленькими", - говорит он.

Абхазский Дед мороз (Аҵаа Бабаду) одет в национальный костюм, в черкеску с газырями. Чтобы получить подарок от него, дети читают ему стишки.

"Мы решили, что будем поздравлять детишек на абхазском языке и поэтому одежду выбрали национальную, дети очень хорошо принимают нас", - заметил Аҵаа Бабаду.

По словам Аҵаа Бабаду у некоторых детей возникает интерес настоящий он или же нарядился в новогодний персонаж, они начинают дергать его за бороду, после чего понимают, что он настоящий.

Аҵаа Бабаду рассказывает детишкам о том, что прибыл к ним из подножия горы, где живет весь год с Асҭыԥҳа, и только к новому году они вместе отправляются по стране поздравлять всех с праздником.

По его словам, бывают случаи, когда детишки просят подарки поверх тех, что уже получили. Аҵаа Бабаду их уверяет, что эти подарки они получат в следующем году, если будут себя хорошо вести, прилежно учится и слушаться своих родителей.

"Нам пишет очень много детей и все ждут подарков на Новый год, но наши сани не всегда могут уместить все, что написано в них, поэтому часть подарков приходится отложить на будущий год", - признается он.

По его словам, он и Астыпха получили уже множество писем, в которых детишки просят прийти к ним в новогоднюю ночь. Эти пожелания обязательно исполнятся.

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В преддверии праздника Аҵаа Бабаду поздравил всех с наступающим 2019 годом, пожелал благополучия и хорошего настроения.