Несертифицированную местную продукцию запретили в Абхазии с 1 января

Госстандарт Абхазии запланировал ряд мероприятий, в рамках которых сотрудники ведомства будут проводить беседы с производителями, допускающими нарушения в работе.

СУХУМ, 1 янв — Sputnik. Продукцию местных производителей без необходимого пакета документов запретили к продаже в Абхазии с 1 января 2019 года, рассказал начальник отдела потребительского надзора Госстандарта Абхазии Георгий Тарба.

"Мы предупредили все супермаркеты и магазины о том, что вся продукция местного производства будет считаться вне закона в системе розничной торговли, если у них не будет сертификата качества, заключения от СЭС, всего необходимого пакета документов", - отметил Тарба.

По его словам, такое решение Госстандарта Абхазии было связано с тем, что многие реализуют товар собственного производства сомнительного происхождения и качества, что недопустимо.

© Sputnik / Ramil Sitdikov Домашнее не значит лучшее: какая судьба ждет кустарный алкоголь в Абхазии

Тарба добавил, что с марта 2019 года Госстандарт запланировал ряд мероприятий, в рамках которых сотрудники этого ведомства будут встречаться и проводить беседы с производителями, объяснять, как легализовать свой бизнес.

"Условия эти выполнимы. Человек должен отнестись к этому добросовестно и изготавливать свою продукцию из качественных продуктов. Были случаи, когда использовались в производстве уже просроченные полуфабрикаты. Мы хотим помочь нашим местным производителям реализовать свой товар, но он должен быть качественным", - подчеркнул Тарба.

Тарба посоветовал потребителям республики приобретать товары в уже зарекомендовавших себя магазинах с наибольшим товарооборотом. Также нужно обращать внимание на состояние упаковки и маркировки. Фасованную продукцию без маркировки приобретать он не рекомендует.

Госстандарт Абхазии: серьезная проблема с питанием в школах и детсадах>>

Потребители Абхазии неохотно возвращают товар, даже если он просроченный, не качественный или нарушена целостность упаковки, сказал Тарба и добавил, что Госстандарт республики готов потребителям в этом помочь.