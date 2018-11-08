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Госстандарт Абхазии: серьезная проблема с питанием в школах и детсадах

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Во Всемирный день качества председатель Государственного комитета по стандартам, энергетическому и техническому надзору Гарри Саманба рассказал Sputnik о том, какую работу проводит ведомство в школах и дошкольных учреждениях.

СУХУМ, 8 ноя – Sputnik. Проблема питания в школах и дошкольных учреждениях очень серьезная, сказал радио Sputnik председатель Госкомитета по стандартам, энергетическому и техническому надзору Гарри Саманба.

Алла Беляева
© Sputnik /
Беляева о питании в школах Абхазии: не должно быть - один кушает, другой облизывается

"Буквально на днях я отправлял инспекторов на плановую проверку в Ткаурчал и Ткуарчалский район. В самом городе проверили два детсада и выявили, что питание неправильное, и качество продукции плохое", — добавил он. 

Председатель Госстандарта рассказал, что в школьных и дошкольных учреждениях недопустимо использование продуктов питания, в которых содержатся искусственные жиры: маргарин, пальмовое масло и другие. Кроме того, нельзя кормить детей пищей с содержанием острой аджики.

"Мы сейчас проводим проверки по всем районам Абхазии. В Сухуме ситуация более или менее нормальная. Далее будем проверять Очамчырский, Галский районы, а потом Гудаутский и Гагрский районы", — подчеркнул Саманба.

Председатель Госстандарта рассказал, что ведомство будет проводить совместную работу с Министерством образования и науки для того, чтобы исправить ситуацию в школьных и дошкольных учреждениях. Он отметил, что нужно сделать все необходимое для того, чтобы дети питались здоровой и безопасной пищей.

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Всемирный день качества (World Quality Day) проводится ежегодно во второй четверг ноября по инициативе ведущих международных организаций по качеству: Европейской организации по качеству, Японского союза ученых и инженеров, Американского общества по контролю качества и Латиноамериканской организации по качеству (при поддержке ООН). Впервые отмечался в 1989 году.



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