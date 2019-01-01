МВД Абхазии: происшествий в новогоднюю ночь не зафиксировано

Милиция Абхазии перешла на усиленный режим работы в период новогодних праздников в воскресенье 30 декабря.

СУХУМ, 1 янв — Sputnik, Бадри Есиава. В новогоднюю ночь в Абхазии происшествий не зафиксировано и заявлений от граждан в дежурные части отделов Внутренних дел республики не поступало, проинформировали в пресс-службе МВД Абхазии во вторник 1 января.

© Sputnik / Томас Тхайцук Милиция в Абхазии перешла на усиленный режим во время новогодних праздников

Усиленный режим, на который милиция республики перешла накануне праздников, продлится до 15 января в круглосуточном режиме.

Особое внимание правоохранители уделяют местам массового скопления людей, охране объектов жизнеобеспечения, банковских учреждений и правительственных зданий.

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Под особым контролем госавтоинспекторов в праздничные дни – обеспечение безопасности дорожного движения. Наряды ДПС будут осуществлять патрулирование на всех дорожно-транспортных направлениях республики.