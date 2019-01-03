Гарри Аршба: четверо причастных к ограблению больницы в Ткуарчале задержаны

СУХУМ, 3 янв - Sputnik, Бадрак Авидзба. В результате проведенных следственно-оперативных мероприятий задержаны четверо граждан, причастных к разбойному нападению на карету скорой помощи в городе Ткуарчал, рассказал Sputnik министр внутренних дел Абхазии Гарри Аршба.

"Проведены неотложные следственные мероприятия - обыски и проверка показаний на месте совершения преступления. В результате чего в общей сложности сотрудниками милиции изъято огнестрельное оружие, множество боеприпасов разного калибра, элементы камуфляжной формы и денежные средства, а так же обнаружен автомобиль, на котором было совершено преступление", - добавил он.

Гарри Аршба заметил, что будет определена роль и участие в этом преступлении каждого из злоумышленников.

Оперативно-розыскные мероприятия провели сотрудники Управления уголовного розыска МВД совместно с оперативниками Очамчырского и Ткуарчалского районных отделов внутренних дел в Сухуме, Ткуарчалском и Очамчырском районах.

Вооруженное ограбление Ткуарчалской районной больницы произошло утром 12 декабря 2018 года, трое неизвестных в масках и камуфляже под угрозой применения оружия остановили карету скорой помощи и завладели деньгами предназначенными для выплаты заработной платы медикам Ткуарчалского района.

Больницу в Ткуарчале ограбили: неизвестные унесли всю зарплату>>

Расследование данного разбойного нападения ведется под личным контролем министра внутренних дел Гарри Аршба.