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Брифинг в МВД

Гарри Аршба: четверо причастных к ограблению больницы в Ткуарчале задержаны

© Sputnik / Илона Хварцкия
В Абхазии
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Вооруженное ограбление произошло у центрального входа районной больницы Ткуарчала 12 декабря 2018 года, преступники похитили 1 миллион 383 тысячи рублей.

СУХУМ, 3 янв - Sputnik, Бадрак Авидзба. В результате проведенных следственно-оперативных мероприятий задержаны четверо граждан, причастных к разбойному нападению на карету скорой помощи в городе Ткуарчал, рассказал Sputnik министр внутренних дел Абхазии Гарри Аршба.

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"Проведены  неотложные следственные мероприятия - обыски и проверка показаний на месте совершения преступления.  В результате чего в общей сложности сотрудниками милиции изъято огнестрельное оружие, множество боеприпасов разного калибра,  элементы камуфляжной формы и денежные средства, а так же обнаружен автомобиль, на котором было совершено преступление", - добавил он.

Гарри Аршба заметил, что будет определена роль и участие в этом преступлении каждого из злоумышленников.  

Оперативно-розыскные мероприятия провели сотрудники Управления уголовного розыска МВД совместно с оперативниками Очамчырского и Ткуарчалского районных отделов внутренних дел в Сухуме, Ткуарчалском и Очамчырском районах.

Вооруженное ограбление Ткуарчалской районной больницы произошло утром 12 декабря 2018 года, трое неизвестных в масках и камуфляже под угрозой применения оружия остановили карету скорой помощи и завладели деньгами предназначенными для выплаты заработной платы медикам Ткуарчалского района.

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Расследование данного разбойного нападения ведется под личным контролем министра внутренних дел Гарри Аршба.



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