Без квитанции об оплате: как работают паспортные столы в Абхазии в праздники

Алхас Чолокуа из Сухума спрашивает: Где сфотографироваться на паспорт и в каком банке оплатить в выходные?
О том, что подразделения паспортного управления МВД республики изменили график работы в новогодние праздники и подать документы на замену общегражданского паспорта или получить новый документ можно будет в том числе 3, 4, 5 января, ранее сообщило МВД Абхазии.
Бадрак Авидзба, Sputnik: Как рассказали в отделе информации Министерства внутренних дел республики, в праздничные выходные сотрудники паспортных столов принимают документы на замену или выдачу нового образца абхазского паспорта без предоставления квитанций об оплате.
"Квитанции об оплате люди могут предоставить уже при получении документа. Что касается фотографий, то их можно сделать в частных студиях, которые работают, к примеру, на проспекте Аиааира", - рассказали в МВД.
Сотрудники подразделений паспортного управления работают в новогодние выходные с 09:00 до 18:00.
С 1 января 2019 года абхазские паспорта старого образца станут не действительными.
По информации пресс-службы Министерства внутренних дел Абхазии, на 20 декабря в ведомство поступило более 115 тысяч заявлений на замену общегражданского паспорта. Из них в производстве находится около двух тысяч документов и более четырех с половиной тысяч паспортов уже готовы, но владельцы еще не забрали их. Всего в Абхазии около 140 тысяч владельцев внутренних абхазских паспортов.