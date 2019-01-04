Без квитанции об оплате: как работают паспортные столы в Абхазии в праздники

Алхас Чолокуа из Сухума спрашивает: Где сфотографироваться на паспорт и в каком банке оплатить в выходные?

О том, что подразделения паспортного управления МВД республики изменили график работы в новогодние праздники и подать документы на замену общегражданского паспорта или получить новый документ можно будет в том числе 3, 4, 5 января, ранее сообщило МВД Абхазии.

Бадрак Авидзба, Sputnik: Как рассказали в отделе информации Министерства внутренних дел республики, в праздничные выходные сотрудники паспортных столов принимают документы на замену или выдачу нового образца абхазского паспорта без предоставления квитанций об оплате.

© Sputnik / Томас Тхайцук Старые на новые: как проходит обмен абхазских паспортов

"Квитанции об оплате люди могут предоставить уже при получении документа. Что касается фотографий, то их можно сделать в частных студиях, которые работают, к примеру, на проспекте Аиааира", - рассказали в МВД.

Сотрудники подразделений паспортного управления работают в новогодние выходные с 09:00 до 18:00.

С 1 января 2019 года абхазские паспорта старого образца станут не действительными.

По информации пресс-службы Министерства внутренних дел Абхазии, на 20 декабря в ведомство поступило более 115 тысяч заявлений на замену общегражданского паспорта. Из них в производстве находится около двух тысяч документов и более четырех с половиной тысяч паспортов уже готовы, но владельцы еще не забрали их. Всего в Абхазии около 140 тысяч владельцев внутренних абхазских паспортов.