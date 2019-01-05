Опасные пассажиры: двое грабителей задержаны в Гудауте

СУХУМ, 5 янв - Sputnik. Сорокаоднолетний Нугзар Джугелия и двадцатичетырехлетний Рамин Демерджиба задержаны руководством Гудаутского РОВД при попытке скрыться с места происшествия, информация об этом появилась на официальном сайте МВД Абхазии в пятницу 4 января.

"При попытке скрыться с места происшествия, принятыми оперативными мерами в лесном массиве, в 500 метрах от Республиканской трассы задержаны Джугелия Нугзар Львович 1977 года рождения и Демерджиба Рамин Владимирович 1994 года рождения. Орудие преступления изъято. Задержанные водворены в ИВС", - говорится в сообщении.

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По сообщению пресс-службы этого ведомства, вечером 31 декабря Джугелия и Демеррджиба, которые ловили попутку на трассе "Псоу-Ингур", подвез житель Сухума. В районе села Хипста Гудаутского района, угрожая оружием, они заставили водителя остановиться и отняли у него пять тысяч рублей и сотовый телефон стоимостью 18 тысяч рублей.

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На задержанных заведено уголовное дело - разбойное нападение, совершенное группой лиц по предварительному сговору с целью хищения чужого имущества с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, пишет пресс-служба МВД Абхазии.