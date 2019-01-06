Много зелени, мало мяса: как перезагрузиться после праздничных застолий

О том, как правильно питаться после новогодних застолий и Рождественского поста, чтобы не нанести вред организму, рассказала на радио Sputnik диетолог Херсина Гулия.

Sputnik

Во время праздничных застолий мы употребляем много жирной и острой пищи. От этого, в первую очередь, страдают желудок и печень.

"Печень после праздничных застолий организм не успевает вырабатывать достаточного количества желчи и ферментов липазы, которые расщепляют жиры. Так что, если есть проблемы с печенью или поджелудочной железой, лучше всего ограничивать себя в остром и жирном. Если все же избежать этого не удалось, можно заранее начать принимать гепатопротекторы и ферментные препараты для облегчения работы печени, его защиты от перегрузок", – пояснила Гулия.

Для того, чтобы сильно не навредить собственному организму абхазский диетолог Херсина Гулия не советует садиться на строгие диеты, а всего лишь организовать правильный режим питания. По ее словам, нужно исключить из рациона грибы, мясо и салаты, заправленные майонезом. Все это нужно заменить курятиной, мясом индейки, овощами и фруктами.

"Нужно питаться салатами, заправленными оливковым маслом, есть не жирную рыбу, курятину, мясо индейки, фруктовые салаты, сухофрукты, пить компоты или свежевыжатые соки. Фрукты и овощи нужно есть, потому что они легко усваиваются организмом", – отметила диетолог.

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Эти ограничения касаются и людей, которые держали рождественский пост. Им нужно стараться питаться каждые два-три часа, а также первые дни желательно исключить из своего рациона мясо.

"Можно немного курятины или мяса индейки, но лучше всего есть не жирную рыбу. Только на пятый или шестой день можно есть говядину. На рождественском столе должны быть овощные и фруктовые блюда. Эта пища легко усваивается. Категорически нельзя есть грибы, салаты с майонезом. Резко нельзя приступать к тяжелой пище", – добавила Херсина Гулия.

Если дополнить правильное питание физическими нагрузками, то организм легче справится с праздничной "атакой".