Хаджимба посетит Венесуэлу с двухдневным визитом

В рамках рабочего визита в Венесуэлу президент Абхазии Рауль Хаджимба проведет переговоры с венесуэльским лидером Николасом Мадуро.

СУХУМ, 8 янв — Sputnik. Президент Абхазии Рауль Хаджимба посетит Венесуэлу с рабочим визитом, сообщается на официальном сайте президента Абхазии.

© AFP 2018 / JUAN BARRETO Гвинджия: Россия не "покупала" признание Венесуэлы

Отмечается, что визит будет двухдневным и пройдет 10 и 11 января. Ожидается, что Хаджимба примет участие в церемонии инаугурации президента Венесуэлы. Кроме того, в рамках визита состоятся переговоры двух лидеров, на которых они обсудят состояние и перспективы развития абхазо-венесуэльских отношений.

Николас Мадуро был переизбран на пост президента Венесуэлы 20 мая 2018 года. По данным Центризбиркома страны, по итогам голосования Мадуро набрал 68% голосов избирателей, опередив своего ближайшего соперника Энри Фалькона более чем на 40 процентных пунктов.

Венесуэла признала Абхазию и Южную Осетию 10 сентября 2009 года. Таким образом, Венесуэла стала третьей страной, признавшей независимость Абхазии, после России и Никарагуа.

Встреча двух правительств на уровне заместителей министров иностранных дел в сентябре 2009 года и была сосредоточена на политическом и экономическом сотрудничестве.

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Чрезвычайный полномочный посол Республики Венесуэла в Абхазии Уго Хосе Гарсиа Эрнандес вручил верительные грамоты президенту Абхазии Сергею Багапшу 12 июля 2010 года.

Первый официальный визит главы Абхазии в Венесуэлу состоялся в том же 2010 году. Президент Абхазии Сергей Багапш и политические деятели республики встретились с партнерами и обсудили сферы сотрудничества. Это была первая встреча лидеров двух государств.