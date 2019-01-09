Стали известны подробности убийства в селе Багмаран

Пятидесятидвухлетний житель села Багмаран был убит рано утром 2 января 2019 года, в преступлении сознался уроженец села Маркула Очамчырского района Джустан Квеквескири.

СУХУМ, 9 янв – Sputnik. Прокуратура Гулрыпшского района завела уголовное дело по факту убийства жителя села Багмаран Гарри Годзелева, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Абхазии в среду 9 января.

По словам прокурора Гулрыпшского района Дамира Квициния, убитый – немец по национальности, уроженец города Балхаш Джезказганской области Казахской ССР. Переехал жить в Абхазию из Уфы в 2002 году. Работал в рекламном агентстве сварщиком.

"В ходе совместных следственных оперативных мероприятий прокуратуры и ОВД Гулрыпшского района была установлена причастность к убийству жителя села Маркула, отца пятерых детей Джустана Квеквескири, 1981 года рождения. 3 января он добровольно явился в милицию", - сообщил Квициния.

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По предварительным данным, мотивом преступления стала ссора между Квеквескири и Годзелевым.