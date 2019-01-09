Главный терапевт: в Абхазии есть опыт борьбы со свиным гриппом

СУХУМ, 9 янв – Sputnik. В Абхазии есть риск проникновения свиного гриппа, рассказала радио Sputnik главный терапевт Абхазии Анжела Арчелия.
Уже в некоторых регионах России выявлены случаи заболевания свиным гриппом, в Грузии же зафиксировано 256 случаев. Вирус передается воздушно-капельным путем, и потому в Абхазии существует угроза его проникновения.
"Конечно, и у нас есть риски появления свиного гриппа, потому что Грузия – сопредельное государство", – сказала Арчелия.
Однако разводить панику не следует. В Абхазии уже есть успешный опыт борьбы с вирусом. В 2010 в Абхазии было зафиксировано более 200 случаев заболевания. Из них одна женщина умерла. По словам Арчелия, пациентка слишком поздно обратилась в больницу. В 2015 году же было 180 случаев с подтвержденным H1N1. Абхазские врачи справились с вирусом без потерь.
"Возможность противостоять свиному гриппу сегодня есть. У нас есть система, по которой мы проводили тест на вирус H1N1. В прошлом году была вакцинация против гриппа, в вакцину входит препарат против гриппа группы H1N1 – свиного гриппа. У пациентов, которые три месяца назад были привиты, уже есть иммунитет, они, конечно, более защищены", – отметила Арчелия.
По словам главного терапевта, свиной грипп – тяжелое заболевание, и при первых симптомах необходимо сразу же обращаться к врачу.
Стандартные препараты в практике лечения вируса H1N1 – Тамифлю и Реленза. Их врачи также прописывают для профилактики.
"Если у пациента выявляется свиной грипп, то мы тестируем и родственников, и для профилактики прописываем Тамифлю, который предотвращает развитие заболевания или хотя бы осложнения. Поэтому, думаю, что мы с этим справимся", – добавила врач.
Арчелия: существует угроза проникновения свиного гриппа из Грузии в Абхазию>>
Главный терапевт страны также советует в период вспышек вирусных заболеваний уменьшить посещение массовых мероприятий. При появлении симптомов необходимо носить маску и не тянуть с походом к врачу.