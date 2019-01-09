Главный терапевт: в Абхазии есть опыт борьбы со свиным гриппом

СУХУМ, 9 янв – Sputnik. В Абхазии есть риск проникновения свиного гриппа, рассказала радио Sputnik главный терапевт Абхазии Анжела Арчелия.

© Sputnik / Томас Тхайцук Минздрав: в Абхазии нет вспышки свиного гриппа

Уже в некоторых регионах России выявлены случаи заболевания свиным гриппом, в Грузии же зафиксировано 256 случаев. Вирус передается воздушно-капельным путем, и потому в Абхазии существует угроза его проникновения.

"Конечно, и у нас есть риски появления свиного гриппа, потому что Грузия – сопредельное государство", – сказала Арчелия.

Однако разводить панику не следует. В Абхазии уже есть успешный опыт борьбы с вирусом. В 2010 в Абхазии было зафиксировано более 200 случаев заболевания. Из них одна женщина умерла. По словам Арчелия, пациентка слишком поздно обратилась в больницу. В 2015 году же было 180 случаев с подтвержденным H1N1. Абхазские врачи справились с вирусом без потерь.

"Возможность противостоять свиному гриппу сегодня есть. У нас есть система, по которой мы проводили тест на вирус H1N1. В прошлом году была вакцинация против гриппа, в вакцину входит препарат против гриппа группы H1N1 – свиного гриппа. У пациентов, которые три месяца назад были привиты, уже есть иммунитет, они, конечно, более защищены", – отметила Арчелия.

По словам главного терапевта, свиной грипп – тяжелое заболевание, и при первых симптомах необходимо сразу же обращаться к врачу.

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"При повышении температуры человек сразу должен обратиться к врачу, потому что от обычного заболевания свиной грипп отличается тем, что на четвертый день развивается пневмония. Пневмония сопровождается кровохарканьем, выраженной интоксикацией, одышкой. Поэтому при появлении повышения температуры, головных болей, кашля сразу надо обращаться к врачам. Тяжело переносят заболевание беременные и пациенты с ожирением и сахарным диабетом", – рассказала Арчелия о симптомах вируса.

Стандартные препараты в практике лечения вируса H1N1 – Тамифлю и Реленза. Их врачи также прописывают для профилактики.

"Если у пациента выявляется свиной грипп, то мы тестируем и родственников, и для профилактики прописываем Тамифлю, который предотвращает развитие заболевания или хотя бы осложнения. Поэтому, думаю, что мы с этим справимся", – добавила врач.

Арчелия: существует угроза проникновения свиного гриппа из Грузии в Абхазию>>

Главный терапевт страны также советует в период вспышек вирусных заболеваний уменьшить посещение массовых мероприятий. При появлении симптомов необходимо носить маску и не тянуть с походом к врачу.