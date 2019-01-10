Читанава о промысле рыбы: у берегов Абхазии нет незаконного вылова

Осенне-зимняя путина 2018-2019 годов была открыта у побережья Абхазии с 24 декабря и продлится до 31 марта.

СУХУМ, 9 янв – Sputnik. При каждой путине один из основных моментов, на который обращают внимание ученые, - экологическая безопасность у побережья Абхазии, сказал корреспонденту Sputnik председатель Госкомитета Абхазии по экологии и охране природы Савелий Читанава.

Говоря об осенне-зимней путине, эколог заметил, что каждый год, согласно постановлению Кабинета Министров, Госкомитет создает штаб, который контролирует вылов рыбы. В функции этого штаба, в частности, входит принятие всех кораблей, зафрахтованных местными рыбопромышленниками.

"Их проверяют на наличие запрещенного оборудования для лова рыбы, также проверяют состояние плавательного средства. С 2003 года в Абхазии запрещается использование донного трала, все устремления сосредоточены на то, чтобы на кораблях не было этого орудия лова", - подчеркнул Савелий Читанава.

Донный трал опасен тем, что он вылавливает всю рыбу, в том числе ценные виды, в число которых входит камбала, осетровые и другие. Эколог рассказал о том, как контролируется вылов рыбы в целом.

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"У нас есть договоренность с российскими пограничниками, у которых есть плавучие транспортные средства. Мы выходим в море на их катерах и проверяем, когда идет промысел", - говорит он.

По словам Читанава, во время промысла корабли используют в качестве орудия лова кошельковый невод, которым можно ловить только хамсу.

"Когда обыватели видят много кораблей в акватории Абхазии, они думают, что вылавливают всю рыбу. Ничего подобного, здесь идет строгий контроль", - сказал эколог.

По словам Савелия Читанава, у людей, добывающих рыбу у берегов Абхазии, нет смысла незаконно использовать запрещенное орудие лова, так как в этом году Кабинет Министров запретил вывозить пойманную рыбу.

"Допустим, рыбаки поймали донным тралом ценные виды рыбы, куда им деть ее? Нужно отправлять ее за пределы республики. В этом году на отправку пойманной рыбы наложен запрет, у нас запрещен экспорт свежей рыбы. Портовые службы, таможенники проверяют, пограничники следят, я не думаю, что возможно вывезти рыбу", - подчеркнул Читанава.

Говоря о правилах вылова рыбы у побережья Абхазии, Савелий Читанава напомнил, что ежегодно правительство издает распоряжение, по которому рыболовецкие корабли должны находиться не ближе 500 метров от берега во время лова.

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"Конечно, проследить за этим сложно по всей акватории, но российские пограничники имеют соответствующую аппаратуру, которая мгновенно фиксирует то или иное нарушение. Затем они сообщают нам, если есть возможность, мы сразу выходим в море, если нет, русские пограничники составляют протокол, который передается нам, и потом мы принимаем меры", - отметил он.

Общий допустимый улов хамсы у берегов Абхазии в осенне-зимнюю путину 2018-2019 годов составляет 27 тысяч тонн, в прошлом году квота составляла 20 тысяч тонн.

"Проведенный анализ Азово-Черноморским рыбным хозяйством показал, что динамика размножения идет положительная, поэтому квота была увеличена. В этом плане опасаться нечего", - сказал Читанава.

Эколог рассказал, что хамса приплывает на зимовку к берегам Абхазии, и по его словам, если в республике его не выловят, то это могут сделать и другие страны.

"Причем объем вылавливаемый турками рыбы доходит до 300 тысяч тонн, а Грузия ловит до 150 тысяч тонн. Видно, какая существенная разница, поэтому говорить о том, что абхазы вылавливают под 30 тысяч тонн и наносят вред экологии, по меньшей мере, несерьезно", - отметил он.

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Согласно постановлению Кабинета Министров путина была открыта 24 декабря, а первый выход в море рыболовецких кораблей состоялся 27 декабря. Путина продлится до 31 марта 2019 года.