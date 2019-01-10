Неспокойный день: контрабанда сигарет, оружие и разыскиваемая выявлены на Псоу

СУХУМ, 10 янв - Sputnik. На контрольно-пропускном пункте "Адлер" за одни сутки российские пограничники пресекли четыре попытки контрабандного провоза сигарет, изъят травматический пистолет и задержана находившаяся в федеральном розыске женщина, сообщает пресс-служба Погрануправления ФСБ России по Краснодарскому краю.

Четыре автомобиля, в которых граждане пытались укрыть товар от контролирующих органов под обшивкой салона и багажного отделения, были выявлены в ходе прохождения пограничных процедур при въезде в Россию. Один умелец приспособил для транспортировки табака запасное колесо, оборудовав в нем тайник.

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Все транспортные средства с запрещенным грузом были выведены из основного потока и подверглись тщательному досмотру. Вся табачная продукция изъята – это порядка 190 блоков сигарет "Манчестер" и "Донской табак". Сотрудники таможенного поста направили изделия на исследование, по результатам которого примут процессуальное решение.

Кроме того, пограничниками был обнаружен травматический пистолет с боеприпасами. Оружие с патронами было найдено в бардачке автомобиля Acura RDХ. О его наличии рассказал сам владелец транспортного средства, отвечая на прямой вопрос о предметах, запрещенных к транспортировке через государственную границу. 40-летний сочинец предъявил разрешение на ношение данного пистолета марки МР 80-137 калибра 18,5х55 мм. Мужчина сообщил, что якобы не знал, что для трансграничного перемещения подобных предметов требуется отдельный документ. Иных предметов, запрещенных к транспортировке через российско-абхазскую границу, в машине обнаружено не было.

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Оружие и боеприпасы были изъяты сотрудниками таможенного поста и направлены на экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Также на российско-абхазской границе была задержана уроженка Челябинской области, находившаяся в федеральном розыске.

Молодая женщина, проигнорировав избранную меру пресечения – подписку о невыезде, пыталась выехать за пределы страны.

30-летнюю россиянку выявили на линии паспортного контроля при выезде в Республику Абхазия. Сотрудники пограничного контроля установили, что женщина является фигурантом уголовного дела, возбужденного органами внутренних дел Челябинской области по факту незаконного производства, сбыта, транспортировки наркотических средств.

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Предполагаемую преступницу передали сотрудникам полиции для направления инициаторам розыска.