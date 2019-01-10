Вирус в узде: Абхазия готова встретить свиной грипп

О том, какая ситуация сложилась в Грузии из-за свиного гриппа, что угрожает Абхазии и как защититься от вируса, рассказала главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик на брифинге, который проходил в Республиканской больнице в четверг 10 января.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Под строгим контролем

В Абхазии пока еще не выявлен ни один случай заболевания вирусом H1N1, начала брифинг главный санитарный врач республики Людмила Скорик.

Все вирусы, которые зарегистрированы в Абхазии, не опасные для жизни. В основном это ОРВИ.

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В сопредельной Грузии же, по сводкам Скорик, уже сотни заболевших, из которых 12 умерли.

"Из этих 12 умерших есть и 10-месячный ребенок. Причина смерти в том, что мама ребенка несвоевременно обратилась к медработникам. Мама отказалась от госпитализации и забрала ребенка домой. То есть медики не оценили его состояние, и поэтому ребенок погиб", – констатировала Скорик.

По словам главного санврача, дети, пожилые и люди с хроническими заболеваниями входят в группу риска. При первых же симптомах им необходимо обратиться в больницу.

Минздрав республики, как отметила Скорик, держит под контролем ситуацию со свиным гриппом.

"Будет введен режим забора анализов. Мы точно также будем мониторить по вирусоносительству, то есть выявляемости вирусов, с которыми обращаются к нам пациенты. Министерство здравоохранения полностью готово к этому. Во всех лечебных заведениях будут развернуты дополнительные койки, если у нас будет завышен порог эпидемической заболеваемости. Будет дополнительное обеспечение противогриппозными средствами", – заявила Людмила Скорик.

Решается и вопрос о карантинных мероприятиях на границе с Грузией. Будет ограничен доступ в Абхазию.

"Скорее всего, это будет сделано силами СГБ и Пограничной службы. Будет ограничен доступ в Абхазию", – добавила она.

Как не заразиться?

© Sputnik / Томас Тхайцук Минздрав: в Абхазии нет вспышки свиного гриппа

Чтобы себя обезопасить от вирусов, необходимо проводить профилактические меры. По словам Скорик, в первую очередь нужно ограничить поход в места массового скопления людей, чаще мыть руки дезинфицирующими средствами, носить медицинскую маску и реже пользоваться общественным транспортом. Из медицинских средств профилактики санврач советует после посещения улицы использовать оксолиновую мазь и промывать нос и горло раствором соды или соли.

В питание необходимо включить больше фруктов и овощей, в которых содержатся витамины. Пить горячее молоко, морсы, компоты.

"При покупке овощей на центральном рынке желательно хорошо промывать их и обдавать кипятком. Не употреблять в объектах общественного питания термически необработанную пищу. Потому что вирус в окружающей среде, а у нас довольно влажный климат", – добавила Скорик.

Если же в семье появляется больной, то нужно ограничить контакт с ним, продезинфицировать помещение и чаще проветривать комнату больного.

"У нас принято, если человек заболел, обязательно посетить его. Но это все нужно отложить. Сейчас это контагиозный (заразительный – ред.) вирус. Передается всем, кто не защищен. Какой бы иммунитет у человека ни был, от вируса свиного гриппа он не защищен. То есть вирусоносительство длится до 10 дней. У здорового человека может и не быть температуры, слезотечения, заложенности носа, но он до 10 дней может носить вирус на своих слизистых оболочках", – предупредила Скорик.

Если у человека головная боль, слабость в теле, кашель, насморк и на третий день поднимается высокая температура, необходимо сразу же обращаться к врачу. Самолечением заниматься нельзя.

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Главная панацея от вируса – вакцинация. Людмила Скорик напомнила, что в 2018 году население Абхазии было провакцинировано. Всего прививки сделали более трех тысяч человек. Однако, чтобы обезопасить все население от гриппа, нужно, чтобы процедуру прошло хотя бы 50 % населения страны.