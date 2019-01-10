Рауль Хаджимба прибыл в Венесуэлу

Президент Абхазии Рауль Хаджимба примет участие в церемонии инаугурации президента Венесуэлы Николаса Мадуру в четверг 10 января.

СУХУМ, 10 янв - Sputnik. В аэропорту Каракаса состоялась официальная церемония встречи с участием военного караула, сообщает официальный сайт президента Абхазии.

По прибытии Рауль Хаджимба ответил на вопросы журналистов венесуэльских СМИ, присутствовавших на официальной церемонии встречи в аэропорту.

"У нас сложились хорошие отношения с государством Венесуэла. Рассчитываю на их дальнейшее укрепление в различных направлениях межгосударственной деятельности", - сказал Хаджимба.

Визит будет двухдневным и пройдет 10 и 11 января. Ожидается, что Хаджимба примет участие в церемонии инаугурации президента Венесуэлы. Кроме того, в рамках визита состоятся переговоры двух лидеров, на которых они обсудят состояние и перспективы развития абхазо-венесуэльских отношений.

© AFP 2018 / MIGUEL GUTIERREZ Хаджимба встретится в Венесуэле с главами четырех стран

Николас Мадуро был переизбран на пост президента Венесуэлы 20 мая 2018 года.

Венесуэла признала Абхазию и Южную Осетию 10 сентября 2009 года, став третьей страной, признавшей независимость Абхазии после России и Никарагуа.

Встреча двух правительств на уровне заместителей министров иностранных дел прошла в сентябре 2009 года.

Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Венесуэла в Абхазии Уго Хосе Гарсиа Эрнандес вручил верительные грамоты президенту Абхазии Сергею Багапшу 12 июля 2010 года.

Гвинджия: Россия не "покупала" признание Венесуэлы>>

Первый официальный визит главы Абхазии в Венесуэлу состоялся в 2010 году.