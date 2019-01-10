Рауль Хаджимба прибыл в Венесуэлу

СУХУМ, 10 янв - Sputnik. В аэропорту Каракаса состоялась официальная церемония встречи с участием военного караула, сообщает официальный сайт президента Абхазии.
По прибытии Рауль Хаджимба ответил на вопросы журналистов венесуэльских СМИ, присутствовавших на официальной церемонии встречи в аэропорту.
"У нас сложились хорошие отношения с государством Венесуэла. Рассчитываю на их дальнейшее укрепление в различных направлениях межгосударственной деятельности", - сказал Хаджимба.
Визит будет двухдневным и пройдет 10 и 11 января. Ожидается, что Хаджимба примет участие в церемонии инаугурации президента Венесуэлы. Кроме того, в рамках визита состоятся переговоры двух лидеров, на которых они обсудят состояние и перспективы развития абхазо-венесуэльских отношений.
Николас Мадуро был переизбран на пост президента Венесуэлы 20 мая 2018 года.
Венесуэла признала Абхазию и Южную Осетию 10 сентября 2009 года, став третьей страной, признавшей независимость Абхазии после России и Никарагуа.
Встреча двух правительств на уровне заместителей министров иностранных дел прошла в сентябре 2009 года.
Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Венесуэла в Абхазии Уго Хосе Гарсиа Эрнандес вручил верительные грамоты президенту Абхазии Сергею Багапшу 12 июля 2010 года.
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Первый официальный визит главы Абхазии в Венесуэлу состоялся в 2010 году.