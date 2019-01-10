Три пожара и две смерти: МЧС подвело итоги новогодней декады

Пожары произошли в Гудаутском, Гагрском и Сухумском районах с 1 по 10 января 2019 года.

СУХУМ, 10 янв – Sputnik. С 1 по 10 января 2018 года в Абхазии произошло три пожара, в которых погибли два человека, рассказал в интервью радио Sputnik замглавы МЧС Абхазии Сатбей Гиндия.

© Sputnik / Томас Тхайцук Сухих вам рукавов: как работают сухумские пожарные

Пожары со смертельным исходом произошли в Гудаутском и Гагрском районах. По словам Гиндия, в горящем помещении находились пожилые люди, которые не успели его покинуть. Третий пожар произошел в Сухумском районе, спасатели успели вовремя приехать на вызов и спасти жителей жилого дома.

По предварительным данным, основные причины пожара – нарушение правил использования электрооборудования и перенапряжение электросети.

Замглавы МЧС Абхазии отметил, что с начала декабря министерство запустило рекламный ролик о правилах действия при пожаре и правильном использовании противопожарной техники.

"Кроме того, наши специалисты ездят по районам Абхазии и объясняют людям, как надо себя вести и как следить за электрооборудованием. Мы советуем людям отключать электрооборудование при выходе из дома, даже, если они выходят всего на полчаса. Во время отопительного сезона предупреждаем о важности чистки дымоходов, потому что часто мы выезжаем на пожары из-за засоров, а также быть осторожными с дровяными печками"- объяснил Гиндия.

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При возникновении или обнаружении пожара или дыма необходимо звонить по экстренным телефонам МЧС – 001 с мобильного и 01 со стационарного телефона.