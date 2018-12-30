Счет на секунды: смотрите сколько времени требуется пожарным на выезд

Сотрудники пожарно-спасательного отряда по охране города Сухум и Сухумского района продемонстрировали Sputnik, как и за какое время они собираются на вызов.

На пульт пожарно-спасательного отряда по охране города Сухум и Сухумского района поступил экстренный звонок. Диспетчер Ольга Субуцкая поднимает трубку.

"Служба спасения по городу Сухум, слушаю. Внутри квартиры есть люди? Скажите номер квартиры, пожалуйста. Принято, ожидайте", - приняла вызов диспетчер, параллельно заполняя путевой лист, нажала на кнопку тревоги.

В части началась суета. Пожарные моментально вылетели из комнаты отдыха и устремились к своим экипировкам, в которые буквально запрыгивали, а сапоги надевали на ходу. На их пути оказался фотокорреспондент Sputnik Томаса Тхайцук, который невольно лишил спасателей нескольких бесценных секунд. Загудела техника. Ольга выдала путевой лист, и спасатели выехали на вызов. На все про все потребовалось 49 секунд. Это на четыре секунды больше норматива, согласно которому они обязаны доехать за десять минут до места происшествия в черте города и за 20 минут – района.

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Численность штата пожарно-спасательной службы столицы и Сухумского района составляет 108 человек. Расположены они на Турбазе и по улице Трапш в районе "Колоса", еще один пост, где работают четыре спасателя, находится в высокогорном селе Псху. В сутки по городу Сухум заступает на работу 30 спасателей.