Николас Мадуро принес присягу президента Венесуэлы

Президент Абхазии Рауль Хаджимба принял участие в церемонии инаугурации президента Венесуэлы Николаса Мадуру в четверг 10 января.

СУХУМ, 10 янв — Sputnik. Николас Мадуро в четверг принес присягу в качестве президента Венесуэлы на период 2019-2025 годов, передает РИА Новости. © AFP 2018 / MIGUEL GUTIERREZ Хаджимба встретится в Венесуэле с главами четырех стран

Инаугурация президента состоялась в здании верховного суда страны, несмотря на то, что по конституции он обязан был присягать перед Национальной ассамблеей.

Однако оппозиционный парламент Венесуэлы отстранен от участия в политической жизни страны, поэтому церемония была перенесена в верховный суд. Статья 231 конституции позволяет сделать это в случае, если глава государства не может принести присягу перед парламентом.

На церемонии инаугурации присутствует президент Абхазии Рауль Хаджимба. В рамках визита состоятся переговоры двух лидеров, на которых они обсудят состояние и перспективы развития абхазо-венесуэльских отношений.

Кроме того, церемонию посетили глава Кубы Мигель Диас-Канель, президенты Боливии и Сальвадора Эво Моралес и Санчес Серен, президент Никарагуа Даниэль Ортега, вице-президент Турции Фуат Октай, министр сельского хозяйства и сельских дел КНР Хань Чанфу, генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо, президент Южной Осетии Анатолий Бибилов. Делегацию из России возглавляет зампред Совфеда Ильяс Умаханов.

© AFP 2018 / JUAN BARRETO Гвинджия: Россия не "покупала" признание Венесуэлы

Венесуэла признала Абхазию и Южную Осетию 10 сентября 2009 года, став третьей страной, признавшей независимость Абхазии после России и Никарагуа.

Встреча двух правительств на уровне заместителей министров иностранных дел прошла в сентябре 2009 года.

Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Венесуэла в Абхазии Уго Хосе Гарсиа Эрнандес вручил верительные грамоты президенту Абхазии Сергею Багапшу 12 июля 2010 года.

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Первый официальный визит главы Абхазии в Венесуэлу состоялся в 2010 году.