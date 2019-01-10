Псоу в праздники: границу пересекли более 60 тысяч автомобилей

СУХУМ, 10 янв - Sputnik. С 30 декабря 2018 года по 9 января 2019 года таможенное оформление прошли более 270 тысяч физических лиц и 60 тысяч транспортных средств, следующих в обоих направлениях, сообщает официальный сайт Южного таможенного управления.

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В праздничные дни нагрузка на контрольно-пропускном пункте "Адлер" возрастает многократно. Таможенные операции и таможенный контроль в отношении граждан и автомоболией, пересекающих российско-абхазскую границу, осуществляется круглосуточно, отмечается в сообщении таможни.

Пиковые дни нагрузки пришлись на 4, 5 и 6 января. В эти дни через таможенную границу проследовало более 19 тысяч транспортных средств и 84 тысячи физических лиц. Сотрудники таможни оформляли в среднем до 250 машин в час, в обычное время оформляется около 180 автомобилей в час, подчеркивается в релизе.

За аналогичный период 2017-2018 годов границу пересекли более 260 тысяч граждан и 58 тысяч автомобилей.

За период с 30 декабря 2018 г. по 9 января 2019 г. должностными лицами таможенного поста МАПП Адлер было возбуждено 16 дел об административных правонарушениях по фактам недекларирования и недостоверного декларирования товаров гражданами, несоблюдения запретов и ограничений.

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Предметами правонарушений в большинстве случаев являлись алкогольная и табачная продукции.