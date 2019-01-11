Готовь бронь зимой: изменятся ли цены на летний отдых в Абхазии

По данным "Абхазского союза туризма", в 2019 году цены в некоторых отелях Абхазии могут вырасти не более чем на 5-10%.

СУХУМ, 11 янв – Sputnik. Некоторые объекты размещения туристов в Абхазии уже стали предоставлять услуги по раннему бронированию номеров. Цены на раннее бронирование в отелях республики в 2019 году практически остались на уровне 2018 года, сказала в интервью радио Sputnik президент "Абхазского союза туризма" Анна Калягина.

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"Есть кто повысил цены, видимо, они были сильно занижены в прошлом году для привлечения туристов. Цены поднялись несильно, процентов на 5-10, это и частный сектор, и большие объекты", - добавила Калягина.

Если цены прошлым летом опустились до 500 рублей в гостиницах среднего уровня и частных гостевых домах, то в этом году цены подняли на 100-200 рублей.

"Если это крупные объекты, то в 2018 году цена на номер была 2800 рублей, на 2019 год сумма составила 3500 рублей, то есть существуют такие примерные диапазоны. Наши отельеры вполне понимают и осознают, что существует большая конкуренция, что лучше постоянный поток туристов без провалов, но цена ниже", - сказала Калягина.

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Она напомнила, что основную конкуренцию Абхазии в туризме составляют Турция, Крым, Краснодарский край, Грузия и другие страны. Однако, если республика будет активно работать в сфере туризма, то эти страны не будут конкурентами, а станут даже союзниками.

"То есть мы можем у них чему-то научиться, и тогда на мировом туристическом рынке мы будем конкурентоспособны.

Анна Калягина рассказала о том, кто предоставляет раннее бронирование номеров в отелях Абхазии.

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"Раннее бронирование обычно предлагают крупные туроператоры, они имеют контрактные условия работы и могут сделать "горячие путевки" и скидки", - рассказала она.

Президент "Абхазского Союза туризма" сообщила, что раннее бронирование обычно начинается в январе и заканчивается в марте или апреле.

"Скидки на раннее бронирование достаточно высокие – 10-15%. У нас сейчас отели стали современными, многие себе уже сделали сайты, сами "себя продают", пользуются рекламой, маркетингом и напрямую делают скидки своим клиентам", - подчеркнула она.

Чем раньше отели начнут свои продажи, тем больше у них формируется понимание того, какой у них будет сезон, потому что если до марта сформируется примерно 50-60% нагрузки отеля, то можно считать, что он вышел в плюс, говорит Калягина.

Риск для отельеров при предоставлении раннего бронирования состоит в том, что туристы могут отказаться, но обычно в договорах прописываются санкции за отказ от брони, сказала она.

"Если говорить о плюсах для туристов, то у них есть большой выбор, он может выбрать любой отель не спеша. Есть еще много свободных номеров, привлекательные цены. К примеру, когда заканчиваются номера с видом на море, то цены на номера с видом на горы могут повысить, или не дать вам скидку", - подчеркнула она.

Также при раннем бронировании номеров в Абхазии, чтобы не попасть в мошеннические схемы, туристам следует проверять, действующие ли контакты указаны на сайтах отелей.

Анна Калягина рассказала, что этой зимой стало много туристов, которые никогда не были в Абхазии.

"Те отели, которые у нас зимой работают, они были практически полными. Отели делают какие-то туры, развлечения на зиму, было много однодневных экскурсий на Рицу, вообще, год начался довольно оптимистично. На сегодняшнее число у нас очень хороший спрос на раннее бронирование в отелях. Мы думаем, что 2019 год будет более благожелательным в этом отношении. Люди уже устали от негатива, и тот негатив, который есть про Абхазию, он уже не интересен. Черный пиар - это тоже пиар, так как людям становится интересно, действительно ли в Абхазии плохо, или по-другому", - сказала президент "Абхазского союза туризма".

Уровень предоставления туристических услуг в Абхазии повышается, проводятся рекламные туры, и отельеры стали больше понимать, что туристам необходимо предоставлять качественный продукт для того, чтобы привлечь в республику.