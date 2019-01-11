Более 20 тысяч туристов посетило Абхазию в новогодние праздники

В новогодние праздники Рицинский парк посетило более пяти тысяч туристов, Новоафонскую пещеру – более четырех с половиной тысяч отдыхающих.

СУХУМ, 11 янв – Sputnik. В новогодние праздники Абхазию посетило более двадцати тысяч человек, сказал в интервью радио Sputnik главный специалист отдела рекламы и информационного сопровождения Министерства по курортам и туризму Абхазии Саид Аршба.

"В основном туристы посещают Гагру и Гудаутский район. Также было много людей, которые приезжали в республику с однодневными визитами", - добавил специалист.

Рицинский реликтовый национальный парк в течение первых десяти дней 2019 года посетили более пяти тысяч туристов, сообщил Аршба. По его словам, туристы стремятся увидеть заснеженную Рицу.

За первые десять дней 2018 года количество туристов, посетивших Рицинский парк, составило около трех тысяч человек. В этом году туристов на Красной поляне в Сочи стало очень много, многие из них пожелали приехать в Абхазию, пусть даже с однодневным визитом, говорит Саид Аршба.

"Многие уже слышали о том, какие красоты есть в Абхазии, некоторые уже бывали здесь", - сказал специалист.

Несмотря на то, что большинство туристов приезжают в западную часть республики, Афон и Сухум, есть и те, кто решает проехать вглубь и посмотреть красоты восточной Абхазии, отметил он.

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Новоафонскую пещеру за первые 10 дней нового года посетили более четырех с половиной тысяч туристов. В 2018 году эта цифра составляла более трех тысяч 800 отдыхающих. Помимо однодневных визитов, многие туристы прибыли в Абхазию и поселились в отелях или в частном секторе.